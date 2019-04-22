11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali sona erdi

İSTANBUL (AA) - 11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) sona erdi.

Bu yıl "Dalgakıran Edebiyat" temasıyla gerçekleştirilen festivalin kapanışı, Macaristan'ın önde gelen caz bas-kontrbas müzisyeni Egri Janos'un konseriyle yapıldı.

KargArt'da gerçekleşen konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan İTEF Genel Koordinatörü Nermin Mollaoğlu, "Dalgakıran Edebiyat, ismiyle dolu bir yıl oldu." dedi.

Mollaoğlu, "Edebiyatın bizim için dalgakıran olduğunu, büyük denizlerden, dalgalardan bizi koruyanın edebiyat olduğunu, bize güvenli sular sağladığını düşünerek yaptık festivali. Programı temanın etrafında şekillendirdik. Özellikle yazarları ona göre eşleştirerek temanın etrafında birleştirdik." diye konuştu.

Etkinliklere yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Mollaoğlu, bir sonraki yıl daha büyük mekanlara geçmeyi düşündüklerini söyledi.

Türkçe'yi diğer dillere çevirmenin yeterli olmadığını, eserlerin okuyucuya ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Mollaoğlu, "Buradaki köprü de dağıtımcılar. Dağıtımcıları Türkiye ve Türk edebiyatı hakkında bilgilendirirsek, İngilizce’ye çevrilen kitapların satışında artış olur umuduyla, Amerika'dan üç dağıtımcıyı ağırladık. Her yıl bir açık çağrı yapıp, Türk edebiyatıyla ve Türkiye yayıncılığıyla ilgilenen yayıncılardan 20 kişiyi seçiyoruz." ifadelerini kullandı.