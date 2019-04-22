11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali sona erdi

İSTANBUL (AA) - 11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) sona erdi.
Bu yıl "Dalgakıran Edebiyat" temasıyla gerçekleştirilen festivalin kapanışı, Macaristan'ın önde gelen caz bas-kontrbas müzisyeni Egri Janos'un konseriyle yapıldı.
KargArt'da gerçekleşen konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan İTEF Genel Koordinatörü Nermin Mollaoğlu, "Dalgakıran Edebiyat, ismiyle dolu bir yıl oldu." dedi.
Mollaoğlu, "Edebiyatın bizim için dalgakıran olduğunu, büyük denizlerden, dalgalardan bizi koruyanın edebiyat olduğunu, bize güvenli sular sağladığını düşünerek yaptık festivali. Programı temanın etrafında şekillendirdik. Özellikle yazarları ona göre eşleştirerek temanın etrafında birleştirdik." diye konuştu.
Etkinliklere yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Mollaoğlu, bir sonraki yıl daha büyük mekanlara geçmeyi düşündüklerini söyledi.
Türkçe'yi diğer dillere çevirmenin yeterli olmadığını, eserlerin okuyucuya ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Mollaoğlu, "Buradaki köprü de dağıtımcılar. Dağıtımcıları Türkiye ve Türk edebiyatı hakkında bilgilendirirsek, İngilizce’ye çevrilen kitapların satışında artış olur umuduyla, Amerika'dan üç dağıtımcıyı ağırladık. Her yıl bir açık çağrı yapıp, Türk edebiyatıyla ve Türkiye yayıncılığıyla ilgilenen yayıncılardan 20 kişiyi seçiyoruz." ifadelerini kullandı.
Festivalin en önemli konularından birinin Macar Kültür Merkezi ve Türkiye Avrupa Vakfı ile yaptıkları "Birlikte Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" programı olduğunun altını çizen Mollaoğlu, şunları kaydetti:
"Bu program çerçevesinde biz iki yıl boyunca Tuna’nın geçtiği ülkelerin edebiyatlarını Türkiye’de tanıtacağız ve Türk edebiyatını da bu 10 ülkede tanıtacağız. Bunun için de bu iki kurumla çok yoğun bir iş birliği içerisindeyiz. İTEF bunun ilk ayağı oldu. Bu etkinlikte bize Yunus Emre Enstitüsü büyük destek veriyor. 18 ay boyunca sürecek program. Bulgaristan’dan da 12 yazarı ağırladık bu yıl. Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği’nin himayesinde oldu bu. Herhalde Bulgaristan edebiyatının daha önce Bulgaristan haricinde tanıtıldığı en büyük etkinlik oldu diye düşünüyorum. 'Dört Yol Ağzından Öyküler Antolojisi'ni de bu kapsamda yayımladık."
Mollaoğlu, gelecek yıl etkinliğin yine nisan ayında gerçekleşeceğini ve ana temanın "Günebakan Edebiyat" olacağını bildirdi.
Festivalde, 33 konuşmacı ve 10 moderatörün katılımıyla 13 söyleşi, fellowship programı kapsamında 13 profesyonel buluşma gerçekleştirildi.
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