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"11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'in merkez ilçe Oğuzeli Belediyesi tarafından 11'incisi düzenlenen festival, nar hasadıyla başladı - Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: - "İlçemizin ürünlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için kültür sanat ve festivali düzenliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Oğuzeli Belediyesi tarafından düzenlenen "11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali" nar hasadıyla başladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile beraberindekiler, festivalin açılışı dolayısıyla ilçeye bağlı Hacar Mahallesi yakınlarındaki bir bahçede nar hasadı yaptı.

Kılıç, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin 11'incisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bereketin sembolü olan narın, içindeki minerallerle insan sağlığına çok faydalı ve antioksidan etkisi yüksek bir meyve olduğunu ifade eden Kılıç, "Bu meyvemiz, ilçenin en büyük geçim kaynaklarından birisi. Narın çekirdeğinde ayrı, suyunda ayrı faydalar var. Ayrıca kabuğu boya sanayisinde gıda maddesi olarak kullanılıyor. Nar, bu bereketli topraklarda Allah'ın insanlarımıza vermiş olduğu doğal bir ürün. Buradaki insanların emeğiyle, alın teriyle yetiştirilen, büyütülen nar, Türkiye'de belki de eşi benzeri olmayan bir lezzete sahip. Herkesin bu lezzetin suyundan, ekşisinden, pekmezinden tatmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kılıç, her yıl düzenlendikleri festivalle ilçenin zenginliklerine katma değer sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizin ürünlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için kültür sanat ve festivali düzenliyoruz. Festivalimizi nar hasadıyla başlatıyoruz. Aynı zamanda nar yarışması düzenliyoruz. Jüri, ilçemizde en iyi narı yetiştirmiş olan çiftçilerimizin arasında değerlendirme yaparak, derecelendirecek. Aynısını kurutmalıkta da yapıyoruz. Derece alan üreticilerimize ödüller verilecek. Marifet iltifata tabidir ilkesiyle, en iyi yetiştiren, en iyi emeği veren çiftçilerimizi ödüllendirmiş olacağız. Bu ürünü daha çok, daha iyi üretmeleri için teşvik etmiş olacağız."

Festival, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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"11. Kültür Sanat Nar ve Kurutmalık Festivali' Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç

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