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11 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 11 Mart 2022 Cuma

11.03.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart Cuma günü İstanbul'un bazı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ her gün internet siteleri üzerinden elektirik kesintisi yaşanacak ilçe ve noktaları duyuruyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 11 Mart 2022 Cuma Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 11 Mart 2022 Cuma

11 Mart Cuma günü için megakent İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını güncel olarak açıklamaya devam ediyor. Peki 11 Mart Cuma günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 11 Mart 2022 Cuma Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz...

11 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaşmaya devam ediyor.

AYEDAŞ ve Bedaş'ın internet sitelerinde yer alan bilgilere göre; 11 Mart Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak ilçe bulunmamaktadır.

11 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

11 Mart Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'da elektirik kesintisi olacak ilçe bulunmaktadır. Elektrik kesintisi yaşanması halinde Bedaş ya da Ayedaş'ın internet sitesinde arıza bildirimi yapılabilmektedir.

11 MART AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

11 MART BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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