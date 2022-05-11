HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 11 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

11 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

11.05.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da hangi ilçe ve noktalarda arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacağına dair açıklama AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapıldı. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 11 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü için yapılan açıklamanın detayları ve AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı...

11 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı! 11 Mayıs 2022 Çarşamba

11 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusu ve AYEDAŞ - BEDAŞ'tan yapılan açıklama günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 11 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

11 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

11 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Madımak Oteli’ndeki anıttan isimleri kaldırıldıMadımak Oteli’ndeki anıttan isimleri kaldırıldı
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrıÜmit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
Kılıçdaroğlu'ndan Soylu-Özdağ gerilimine göndermeKılıçdaroğlu'ndan Soylu-Özdağ gerilimine gönderme
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi!

Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması geldi!

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

İlginizi Çekebilir

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.