11 Temmuz son depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11 Temmuz gece saatlerinde birçok deprem AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesinde yer aldı. Çorum’da meydana gelen 4.3 şiddetindeki depremden sonra ilerleyen saatlerde Çorum tekrar 3.2 şiddetinde sallandı. İlerleyen saatlerde ise Yunanistan’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Vatandaşlar, 11 Temmuz gününde meydana gele son depremleri merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Açıklanan son depremler listesine göre 11 Temmuz gece saatlerinde Çorum Sungurlu ilçesinde saat 00:53’te bir deprem gerçekleşti. AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.2; Kandilli verilerine göre ise 4.3 olarak açıklandı.

AFAD, gelişmelerin takip edildiğini ifade ederek, “Geçmiş olsun Çorum. Sungurlu ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.” açıklaması yaptı.

11 Temmuz saat 01:12’de Çorum / Sungurlu’da bir deprem daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Çorum’da gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı. Saat 03:00’de ise Yunanistan merkezli olarak 4.4 büyüklüğünde bir deprem de gerçekleşti.

Sabah saatlerinde saat 8:37 civarlarında Ege Denizi’nde büyüklüğü 3.2 ve derinliği 11.9 kilometre olan bir deprem daha kaydedildi.



