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  4. 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

01.01.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

Denizli'nin Çal ilçesinde, 11 yaşındaki ağabeyi Cem D.'nin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz D. , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Çal ilçesine bağlı kırsal Çalçakırlar Mahallesi'nde geçen çarşamba sabahı yaşandı.

Cem D., kardeşi Deniz D.'yi de yanına alıp, 20 NH 144 plakalı traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı. Ancak Deniz D. hareket halindeki traktörden düşüp, tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı günün akşamı hayatını kaybetti.

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Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tamam köy yeri anladıkda, o çocuğa o anahtarı verende hiçmi suç yok,
11 yaşında bir çocuğun traktörde ne işi var . En büyük hata o anne babanın.
Anne ve baba tutuklansin

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