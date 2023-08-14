Örümcek tarafından ısırıldı! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı... “Öleceğimi sandım”

Brezilya’nın Santa Cruz bölgesindeki bir kır evinde elektrik işleri yapan Ronald isimli bir adam bölgede yaygın olan ve ısırıkları ölümcül olabileceği için yere halk tarafından korkuyla yaklaşılan “muz ağacı örümceği” tarafından ısırıldı. Amerikalı biyolog Clint Laidlaw'a örümcek ısırığının sonrasında yaşadığı durumu anlatan Ronald büyük bir korku hissettiğini söyledi.

“ZEHİRLİ BİR ÖRÜMCEK OLDUĞUNU ANLADIK”

İşine odaklandığı için örümceği fark etmediğini söyleyen Ronald, “Bir ampülü vidalıyordum ve elimi tavandaki ahşabın içine doğru soktum. İşime odaklandığım için oradaki örümceği fark etmedim. Bu yüzden çalışmaya devam ettim ve aniden orta parmak ucumda bir acı hissettim. Benimle çalışan diğer arkadaşlarım şaka yaptığımı düşündükleri için gülmeye başladılar. Elimi geri çektiğim an, örümcek parmağıma sıkıca yapışmıştı. Onu üzerimden silkeleyip yere düştüğünde, o zaman hepimiz onun son derece zehirli bir örümcek olduğunu anladık” dedi.

BİRKAÇ DAKİKA SONRA SEMPTOMLAR BAŞLADI

Örümcek ısırığından birkaç dakika sonra semptomların başladığını ifade eden Ronald, “20 dakika içinde parmağım ve elim şişmeye başladı. Çok geçmeden damarlarım kolumda görünür hale geldi. Aniden soğuk terler dökmeye başladım ve kalbim çok hızlı çarptığı için göğsümden fırlayacakmış gibi hissettim. Daha sonra tüm vücudumun giderek daha zayıf hissettiğini, yavaş yavaş yürüme yeteneğimi kaybettiğimi hissettim” diye konuştu.

Bir tekne yardımıyla bölgedeki en yakın hastaneye götürülen Ronald hemen tedavi altına alındı. Belirtilerin 1 ay sürdüğünü söyleyen Ronald, “Ereksiyon yan etkisi hissetmeye başladım. Tam iki gün boyunca öyle kaldı. Ancak üçüncü gün normale dönmeye başladı. Bir hafta boyunca kolum uyuşuktu ve 1 ay boyunca parmağımı hareket ettiremedim. Her şey dayanılmaz derecede acı vericiydi, bu yüzden insanlara her zaman bu örümceklere karşı son derece dikkatli olmalarını söylüyorum.” ifadelerini kullandı.