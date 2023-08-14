Patlama anı kamerada! 3 ev yıkıldı, onlarcası hasar gördü... 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinin Plum bölgesinde yaşanan bir patlama bölgede paniğe neden oldu. Plum Borough Polis Şefi Lanny Conley, Cumartesi günü saat 10.30'dan kısa bir süre önce Pittsburgh'un yaklaşık 32 kilometre doğusundaki ilçede meydana gelen patlamadan sonra dört yetişkin ve bir çocuğun cesetlerinin çıkarıldığını söyledi. Bölgede yaşanan patlama anı yakınlarda bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay yerinde kısa sürede yangının büyümesi üzerine 57 itfaiye ekibi çağrıldı. Patlamanın nedeni, ilçe itfaiye teşkilatının yanı sıra ilçe ve ilçe kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor.