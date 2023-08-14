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    4. Patlama anı kamerada! 3 ev yıkıldı, onlarcası hasar gördü... 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

    Patlama anı kamerada! 3 ev yıkıldı, onlarcası hasar gördü... 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

    14.08.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinin Plum bölgesinde meydana gelen patlamada 3 ev yerle bir olurken sokakta bulunan onlarca mülk hasra gördü. Patlamada 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Sokağı enkaza çeviren patlamaya ait görüntüler komşu evin kapısının önünde bulunan kameraya yansıdı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinin Plum bölgesinde yaşanan bir patlama bölgede paniğe neden oldu. Plum Borough Polis Şefi Lanny Conley, Cumartesi günü saat 10.30'dan kısa bir süre önce Pittsburgh'un yaklaşık 32 kilometre doğusundaki ilçede meydana gelen patlamadan sonra dört yetişkin ve bir çocuğun cesetlerinin çıkarıldığını söyledi. Bölgede yaşanan patlama anı yakınlarda bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    NEDENİ BİLİNMİYOR

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    Olay yerinde kısa sürede yangının büyümesi üzerine 57 itfaiye ekibi çağrıldı. Patlamanın nedeni, ilçe itfaiye teşkilatının yanı sıra ilçe ve ilçe kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    patlama Amerika Pensilvanya

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