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113 yaşında koronayı yendi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

İspanya’nın en yaşlı kadını koronavirüsü yendi. Koronavirüs salgınında can kayıpları ve vaka sayıları endişe verirken güzel haberler de gelmeye devam ediyor.

113 yaşında koronayı yendi

Koronavirüs nedeniyle Avrupa’da en fazla can kaybının yaşandığı İspanya’da, ülkenin en yaşlı kadını Maria Branyas korona virüsü yendi. İspanyol yetkililer, Mart ayında koronavirüse yakalanan 113 yaşındaki kadının haftalar süren tedavisinin ardından hastalığı yenmeyi başardığını doğruladı.

Branyas, 1918’de İspanyol gribini, 1936’da başlayan iç savaşı ve korona virüsünü hayatta kalarak atlatmış oldu.

Meksika’da 1907 yılında dünyaya gelen Branyas, 2 yıl sonra San Francisco’ya taşındı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya’nın Girona eyaletine yerleşen Branyas’ın 3 çocuğu ve 11 torunu bulunuyor.

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