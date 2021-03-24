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  4. 119 yaşındaki ‘Şeker nine’ hariç evde yaşayan herkes koronavirüse yakalandı

119 yaşındaki ‘Şeker nine’ hariç evde yaşayan herkes koronavirüse yakalandı

24.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da yaşayan Şeker Arslan tam 119 yaşında. Aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu 3 ay önce koronavirüse yakalanan Şeker Arslan da hiçbir semptom görülmedi. Hastanede yapılan testi negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırttı.

119 yaşındaki ‘Şeker nine’ hariç evde yaşayan herkes koronavirüse yakalandı

Annesinin 110 yaşına kadar yaşadığı öğrenilen Arslan, 6 çocuğunu büyütürken seslendirdiği manileri unutmadan söylemesiyle de dikkat çekiyor.

HİÇBİR SORUNU KAFASINA TAKMIYOR

Karşılaştıkları hiçbir sorunu kafalarını takmamalarını tavsiye eden 119 yaşındaki annesinin yıllardır doğal gıdalarla beslenmeye özen gösterdiğini belirten kızı Serap Yüksel, “Tereyağı, bal, peynir sofrasından eksik olmazdı. Yoğurdunu kendisi mayalardı. Halen sabah kahvaltısında haşlanmış yumurtası eksik olmaz” dedi.
Eşi, kızı ve oğlunun 3 ay önce korona virüse (Kovid-19) yakalandığını anlatan Yüksel, “Biz ailecek korona virüse yakalandık. Ama Alzheimer ve tansiyon hastası annemin testi negatif çıktı. Ona ayrı bir odada baktım. Ayrıca sağlık ekipleri eve gelip iki defa aşısını da yaptılar. Çok şükür hastalığa da yakalanmadı. Gördüğünüz gibi annem turp gibi” diye konuştu.

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YENİ KİMLİK KARTINI VALİ TESLİM ETTİ

Kocası yıllar önce vefat eden 27 Haziran 1902 doğumlu Arslan’a nüfus müdürlüğüne gidemediği için yeni kimlik kartını evinde teslim eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Vali Masatlı, kendilerini dualarla karşılayan Arslan’a sağlık diledi. Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinler de yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Amasya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ee virüs akıllı tabii, kime bulaşacağını biliyoor, ömrü bitmiş olana neden bulaşsın, bulaşsın da üç gün sonra neden böyle bir hata yaptım diye dövünsün müüü..
maşallah

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