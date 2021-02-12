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12 gündür kayıp olan genci arama çalışmaları sona erdi

12.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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12 gündür kayıp olan genci arama çalışmaları sona erdi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 31 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Barış Çağlar’ın bulunması için polis ve jandarma tarafından başlatılan arama çalışması sona ererken, ekipler şahsın aracını ise terk edilmiş halde buldu.Evli ve 2 çocuk babasının Eski dere Mahallesindeki evinden geçtiğimiz 31 Ocak Pazar günü ayrılan Barış Çağlar’da bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları polisi arayarak yardım istedi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 31 Ocak’tan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Barış Çağlar’ın bulunması için polis ve jandarma tarafından başlatılan arama çalışması sona ererken, ekipler şahsın aracını ise terk edilmiş halde buldu.
Evli ve 2 çocuk babasının Eski dere Mahallesindeki evinden geçtiğimiz 31 Ocak Pazar günü ayrılan Barış Çağlar’da bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İhbar üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Çağlar’ı bulmak için Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden getirilen iz takip ve kadavra köpekleri ile arama çalışması başlatıldı. Çağlar’ın 07 AJT 48 plakalı hafif ticari aracı ise bir köy yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.
Çağlar’ı bulmak için aracının çevresinden başlayarak devam eden arama çalışması ise bugün öğlen saatlerinde sona erdi. Ekipler bölgedeki güvenlik MOBESE kameralarını da incelemeye alırken, Çağlar’ın izine ulaşmak için yoğun bir uğraş veriyor.

12 gündür kayıp olan genci arama çalışmaları sona erdi

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