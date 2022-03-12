HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 12 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mart 2022 Cumartesi

12 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mart 2022 Cumartesi

12.03.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi hafta sonunun ilk gününde de İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından önceden önlem almak amacıyla araştırılmaya başlandı. İSKİ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve noktaları her gün güncel olarak duyuruyor. 12 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte 12 Mart 2022 Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

12 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Mart 2022 Cumartesi

12 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde her gün güncel listeye yer veriyor. Bu kapsamda 12 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 12 Mart 2022 Cumartesi günü için yapılan su kesintisi açıklamasının detaylarına haberimizde yer verdik.

12 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

12 Mart 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 12 MART 2022 CUMARTESİ


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal marşı ne zaman kabul edildi?İstiklal marşı ne zaman kabul edildi?
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlarABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor! Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Kar yağışında bugüne dikkat! En kötü gün geliyor…

Kar yağışında bugüne dikkat! En kötü gün geliyor…

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.