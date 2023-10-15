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12 metrelik lüks tekne fırtınada savrularak kayalıklara çarpıp battı! 2 kişi sağ olarak kurtuldu

15.10.2023 22:32 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 12 metrelik lüks tekne, motorunun durması sonrasında fırtınada kayalıklara çarparak battı. 2 kişinin sağ kurtulduğu olayda batan tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve balıkçılar tarafından barınağa çekildi.

12 metrelik lüks tekne fırtınada savrularak kayalıklara çarpıp battı! 2 kişi sağ olarak kurtuldu

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Kumkuyu Tırtar mevkiinde yat limanı girişinde ABD'den getirildiği öğrenilen kaptan A.Y. idaresindeki lüks teknenin motoru durdu. Fırtınada savrulan tekne kayalıklara çarparken, kaptan ve yanındaki bir kişi teknede bulunan bot ile kurtuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı tekne de bölgeye sevk edildi. Hasar alan tekne bir süre sonra battı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile balıkçılar teknenin kurtarılması için çalışma yaptı.

Bir dalgıç batan tekneye halat bağlayarak, balıkçı teknesinin yardımı ile çekilmesini sağladı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma ile çekilen lüks tekne Erdemli Balıkçı Barınağı'na getirildi. Burada tekne vinç yardımı ile denizden çıkarıldı.

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ZODYAK BOTLA KURTULDULAR!

Kurtarma çalışmalarına katılan Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, "Denizden yat limanı ağzına gelen yelkenli teknenin motoru stop ediyor. Motor durunca fırtına ve rüzgarla kayalara çarpıyor. Teknenin altı kırılıyor. İçindekiler zodyak botla kurtuluyor.

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Sahil Güvenlik bizden tekne istedi. Biz de açıkta çalışan bir teknemizi gönderdik. Biz de halat götürdük. 5 saatte 10 kilometrelik mesafeyi gelebildik. Şu anda Erdemli Balıkçı Barınağı'na getirdik" dedi.
Teknenin 12 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Sakın, yatın ABD bayraklı olduğunu bildiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fırtına lüks tekne

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