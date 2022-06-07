12'nci sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yapacak mı? 12'nci sınıf öğrencilerinin devamsızlıkları silinecek mi?

12'nci sınıf öğrencilerinin devamsızlıkları sebebiyle sınıf tekrarı yapıp yapmayacakları merak konusu oldu. Konuya ilişkin soru Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında yöneltildi. Bakan Özer, lise son sınıf öğrencilerine müjdeli haberi verdi. Peki 12'nci sınıf öğrencilerinin devamsızlıkları silinecek mi? Bakan Özer'in açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz...

12'NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ SINIF TEKRARI YAPACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12'nci sınıf öğrencilerinin devamsızlık sebebiyle sınıfta bırakılmayacağını belirtti.

12'NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEVAMSIZLARI SİLİNECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar."

2022 - 20223 EĞİTİM ĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okulların 12 Eylül'de açılacağını ifade eden Bakan Özer, 16 Haziran'da ise tatilin başlayacağını açıkladı.

