12 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni 'Mavi Bebek' oyunu mu? İfadesinde her şeyi anlattı

Kayseri'de önceki gün arkadaşı Hürkan Samet Durmaz'ı (12) bir inşaatta bıçaklayarak öldüren 13 yaşındaki T.Ş. cinayet sebebei olarak 'Mavi Bebek' oyununu işaret etti. T.Ş., iddiaya göre polise verdiği ifadesinde bir bilgisayar oyunundan etkilenerek cinayeti işlediğini itiraf etti.

CİNAYETİN NEDENİ 'MAVİ BEBEK' Mİ?

T.Ş.'in oyunda bir arkadaşını öldürmesi gerektiğini, kendisinin de bunu yaptığını söylediği iddia edildi. T.Ş’nin bahsetti oyunun “Mavi Bebek” isimli oyun olduğu öne sürüldü.

"GENÇLER KORKUTULUP, GÖREVLERİ KABUL ETMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR"

Milliyet'e konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, 2022’de çıkan bu oyunla ilgili olarak şunları anlattı.

“Mavi Bebek, oyun görünümlü intihar tuzağıdır. YouTube’da yayınlanan bir videoda yer alan, ürkütücü bir yüze sahip bir bebek. Videonun, kullanıcıları intihara sürüklediği ifade edilmiştir. Jonathan Galindo isimli oyun içerisinde talimat olarak veriliyor ve çocuğa belli talimatlar veriliyor. Akıllı telefonlara casus bir yazılım da yükleyerek kişisel bilgileri söyleyerek korkutuyor. Jonathan Galindo adlı karakter, gençleri ve çocukları oyununa çekmek amacıyla özel mesajlar gönderiyor. Oyun teklifini kabul edenlere yerine getirilmeleri zorunlu olan görevler veriliyor. Görevlerin yapılmaması durumunda Galindo oyuncuları kişisel verilerini sızdırmakla tehdit ediyor. Gençler de oyundan çıkamıyorlar.”

"KARAKTERLERİ TAKLİT EDİYORLAR"

Kayseri Şehir Hastanesi’nde görevli Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Kahraman şunları diyor:

“Çocuklar oynadıkları oyunlardaki karakterleri taklit ediyor. İnsanlar saldırganlık içgüdüsü ile doğmazlar. Ne zaman, kime karşı ve hangi şekilde saldırgan davranışlarda bulunacaklarını sosyalleşme süreci içinde öğrenirler. Bilgisayar oyunları ile saldırganla etkileşim kurarak taklit gelişmekte, puan kazanma, seviye atlama gibi süreçlerle saldırgan davranışlara zemin oluşturuyor.”