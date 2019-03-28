12 yaşındaki çocuktan korkunç iddia: 'Delil kalmasın' diye beni de vurdular

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde 19 Nisan 2017 tarihinde, aralarında daha önce husumet bulunan amca çocukları Mustafa Çadır (25) ile Murat Çadır (26) tarlada karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf da yanlarında bulundurdukları tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada Mustafa Çadır'ın yanında bulunan kardeşi Mertcan Çadır da kavganın arasında kaldı. Vücuduna kurşun isabet eden Mustafa Çadır olay yerinde öldü. Murat ve Mertcan Çadır ise yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Murat Çadır'ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi, Mertcan Çadır'ı ise Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Murat Çadır da, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mertcan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Yeter, Sinan ve Mahmut Çadır, olayda ağabeyi ölen ve kendisi de yaralanan Mertcan, babası Tahtalı Mahallesi Muhtarı Recep Çadır ile avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını veren Yeter Çadır, oğulları Ahmet ve Sinan Çadır'la birlikte tarlalarında çalıştıklarını, bu sırada husumetli oldukları Mustafa ile kardeşi Mertcan Çadır'ın üzerlerine küfürler ederek geldiklerini, kendisinin de çok korktuğunu ve gübre torbalarının arkasına saklandığını söyledi. Yeter Çadır, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Sanık Sinan ve Mahmut Çadır kardeşler de, olaya karışmadıklarını belirterek, yaralanan kardeşleri Murat'ı hastaneye kaldırdıklarını ifade etti. Çadır kardeşler, mahkemeden beraatlerini istedi.

"ÇOCUĞU DA VURUN DELİL KALMASIN"

Olayda yaralanan mağdur Mertcan Çadır ise psikolog nezaretinde verdiği ifadesinde, tüyler ürperten iddiada bulundu. Mertcan Çadır, ''Ben ağabeyimle beraber tarlamıza ilaç atmaya gittik. İşimizi bitirip malzemeleri toplarken Murat Çadır, küfür ederek ağabeyim Mustafa'nın üzerine yürüdü. Bu sırada tabancayla havaya ateş ediyordu. Ağabeyim de onun üzerine yürüyünce kendi tarlalarına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada ağabeyimin elinde de tabanca vardı ve ateş ederek Murat'ı vurdu. Daha sonra Murat'ın ağabeyi Sinan geldi ve yere çömelerek av tüfeğiyle ateş edip ağabeyim Mustafa'yı vurdu. Ağabeyim yaralanıp yere düşünce Yeter ve oğlu Mahmut Çadır ile 2 kişi daha olay yerine geldi. Yeter Çadır'la birlikte bir kişi daha 'Çocuğu da vurun delil kalmasın, hepsini toplayın' dediğini duydum. Bunun üzerine Mahmut Çadır da bana ateş etti ve ben de vurulup yaralandım. Yaralı olan oğulları Murat Çadır'ı traktöre koyup götürdüler, ağabeyim Mustafa'yı ve beni orada bıraktılar. Daha sonra da olay yerinden silahları topladılar'' dedi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanık avukatlarının savunma yapmaları için 1 Mayıs'a ertelendi.

(DHA)

