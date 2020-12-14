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12 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

14.12.2020 19:15 | Son Güncelleme:
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12 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Sivas'ta T.A. (12) isimli kız çocuğu, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini iple doğalgaz borusuna astı. Eve gelen yakınları tarafından hastaneye kaldırılan T.A. kurtarılamadı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Sularbaşı Caddesinde meydana geldi. T.A. ve İ.A. çiftinin 2 çocuğundan ilki olan T.A., evde kimsenin olmadığı bir sırada kendini ip ile doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra eve gelen annesi İ.A., kızını boruya asılı halde buldu. İpi keserek kızını indiren anne, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. T.A. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların yaklaşık 1 saat süren müdahalelerine rağmen kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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