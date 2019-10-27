HABER

12 yaşındaki piyanist Papatya, New York'ta sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Anaokulundayken müziğe yeteneği keşfedilen, 9 yaşında konservatuvar öğrencisi olan Papatya Biter, 17. Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda dereceye girerek ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü Carnegie Hall'da konser vermeye hak kazandı - Papatya Biter: - "Orası çok önemli bir yer ve bir Türk olarak orada sahne almak gurur verici"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Piyanodaki yeteneği küçük yaşlarda keşfedilen 12 yaşındaki piyanist Papatya Biter, uluslararası başarısıyla dünyanın en ünlü konser merkezlerinden ABD'nin New York kentindeki Carnegie Hall'da sahne almaya hak kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2007 yılında dünyaya gelen ve müziğe yeteneği 3 yaşındayken anaokulu öğretmenleri tarafından fark edilen Papatya Biter, piyano eğitimi görmeye başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı sınavını 9 yaşında kazanarak konservatuvar öğrencisi olan Biter, Doktor Öğretim Üyesi Demet Eytemiz'in piyano sınıfında eğitimine devam ediyor.

Konservatuvara başladığı yıl İtalya'da düzenlenen Piano Talents yarışmasında 3. olarak ilk uluslararası ödülünü alan Papatya, KKTC'de temmuz ayında yapılan Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali'nde de Doğu Akdeniz Üniversitesi ödülüne uzanmayı başardı.

Papatya Biter, 19-20 Ekim'de Viva Music Vakfı'nca Alanya'da düzenlenen 17. Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda da 3'üncülük elde ederek ABD'nin New York kentindeki dünyaca ünlü sanat merkezi Carnegie Hall'da sahne almaya hak kazandı.

- Birçok Rus rakibini geride bıraktı

Genç sanatçının öğretmeni Demet Eytemiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Papatya'nın yetenekli, çalışkan ve kolay algılayabilen bir öğrenci olduğunu, ailesinden de müzik yaşamında büyük destek gördüğünü söyledi.

Öğrencisinin son katıldığı uluslararası yarışmada yeteneğini ve soğukkanlılığını ortaya koyduğunu belirten Eytemiz, şöyle devam etti:

"Jüri, Ruslardan oluşuyordu ve katılımcıların önemli bir bölümü de Rus öğrencilerdi. Papatya piyanoda Ruslarla çok iyi yarıştı ve aldığı sonuçla da bizi mutlu etti. Müzikte bu kadar gelişmiş bir ülkenin öğrencileri ile yarışan öğrencilerimizin başarıları gurur verici."

Eytemiz, Papatya'nın yarışmada Chopin ve Khachaturian bestelerini seslendirdiğini kaydederek, "Papatya'nın yaşı henüz çok küçük. Gelecekte çok güzel yerlere gelecektir. Dünya çapında yarışmalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Çalışkanlığı, yeteneği ile onu güzel bir gelecek bekliyor." diye konuştu.

- Beste yapmaya başladı

Papatya Biter ise Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin sevincini yaşadığını dile getirerek, "Hayalim, önce akademik kariyerimi tamamlamak, Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist ve besteci olabilmek." dedi.

Günde en az 2-3 saatini piyano başında geçirdiğini ve besteler yapmaya başladığını aktaran Biter, şöyle konuştu:

"Tüm bu çalışmalar sonunda 2020 yılının haziran ayında çok önemli bir merkezde sahne almaya hak kazandım. Orası çok önemli bir yer ve bir Türk olarak orada sahne almak gurur verici."

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
3 bin 250 adet Tea Lıght’tan Türk Bayrağı3 bin 250 adet Tea Lıght’tan Türk Bayrağı
Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kameraAkaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEÜ konservatuvar Papatya Biter

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'de infial yaratan cinayetle ilgili yeni gelişme!

Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Asansör faciası! Yaralılar var

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.