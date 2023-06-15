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122 yıldan beri kesintisiz yanıyor! Hepsi bozuldu bir tek o sapasağlam...

15.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin California eyaletindeki itfaiye istasyonunda bir ampul 1901 yılından beridir yanıyor. 122 yıldır yalnızca 2 kere söndü fakat onlar da ampul yüzünden değil. İşte "Dünyanın en uzun süredir yanan ampulü" olarak Guinness rekorlar kitabına giren asırlık ampulün ilginç hikayesi!

122 yıldan beri kesintisiz yanıyor! Hepsi bozuldu bir tek o sapasağlam...

'Dünyanın en uzun süre yanan ampulü' ünvanına sahip ampul, ABD'nin California eyaletindeki itfaiye istasyonunda, 1901 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yanmaya devam ediyor. "The Centennial Light" olarak bilinen asırlık lamba, dünyanın en uzun süre yanan ampulü unvanına sahip. Ayrıca ampul, istasyondaki kamera sayesinde internet üzerinden canlı izlenebiliyor.

1890’lı yıllarda Shelby Electric Company kurucusu Adolphe Chaillet tarafından manuel olarak yapılan sekiz santimetrelik asırlık lamba, neredeyse 1901'den beri hiç sönmedi.

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BU ZAMANA KADAR SADECE 2 KERE SÖNDÜ...

Asırlık ampul 122 yıl boyunca yalnızca iki kere söndü. 1976’da itfaiye istasyonunun yerinin değişmesi nedeniyle zorunlu olarak bir süre kapalı kalan ampulün 20 Mayıs 2013 akşamında da bir süre çalışmadığı fark edildi. Ertesi gün yapılan kontrolde arızanın ampulden değil güç kaynağından kaynaklandığı tespit edildi.

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BU AMPUL YANDIKÇA KALİTESİNİ ARTTIRIYOR

2008 ve 2009 yıllarında asırlık ampul üzerine kapsamlı bir araştırma yapan bilim insanı Prof. Deborah Katz, ampulün içindeki filamanların günümüzde kullanılan ampullerdekinden 8 kat daha kalın ve muhtemelen karbondan imal edilmiş filamanların yarı iletken yapıda olduğunu belirledi.

Katz, günümüzde kullanılan ampullerdeki iletkenler ısındıkça, elektrik iletme yetisi kaybolmaya başlarken, Shelby ampullerindeki iletkenlerin ısındıkça ışığın kalitesinin daha da arttığını kaydetti.

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"IŞIĞIN BEKÇİSİ" 50 YILDIR BU AMPULLE İLGİLENİYOR

Yaklaşık 50 yıldır asırlık ampul ile ilgilenen ve "Işığın Bekçisi" olarak tanınan emekli İtfaiye Şefi Yardımcısı Tom Bramell konuştu.

Bramell, 1901 yılında Livermore Power and Water şirketinin sahibi Dennis Bernal tarafından İtfaiye Teşkilatına bağışlandığını aktararak "İlk olarak başka istasyonda olan ampulü 1976'da bu istasyona taşıdık ve o günden itibaren gözetim altında tutuyoruz. İnsanlar 4 vat olduğunu düşünüyor fakat el yapımı olan Shelby’nin ampulü 60 vat. Dolayısıyla lambaya verilen elektrik seviyesi düşürülerek aydınlatılıyor." dedi.

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50 yıldır bu lambanın yanında olan ve dünyanın her yerinden gelen insanlarla konuştuğunu söyleyen Bramell, "Avustralya, Hindistan, Türkiye, Almanya ve daha birçok ülkeden gelen araştırmacılar ile görüştüm. 20 yıldır emekliyim ve hala ampul hakkında bilgileri paylaşıyorum" dedi.

Bramell ampulün nasıl bu kadar uzun süre dayanabildiğinin hala tam olarak anlaşılamadığını sözlerine ekledi.

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