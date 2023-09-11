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  4. 13 bin 800 dolara aldığı aracıyla kaza yaptı, 10 bin 500 dolar masraf çıkınca şoke oldu! ABD'de yaşayan Türk gencin paylaşımı gündem oldu

13 bin 800 dolara aldığı aracıyla kaza yaptı, 10 bin 500 dolar masraf çıkınca şoke oldu! ABD'de yaşayan Türk gencin paylaşımı gündem oldu

11.09.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de lüks otomobiliyle kaza yapan gencin bakım masrafını duyanların ağzı açık kaldı. Mustang aracıyla kaza yapan gence arkadaşı tahminen ne kadar masraf çıkacağını sordu. Ancak ustanın verdiği rakam arabanın sahibi genci de şaşırttı. Sosyal medyada o paylaşılan o anlar ve arabanın son hali kullanıcıların ilgisini çekti.

13 bin 800 dolara aldığı aracıyla kaza yaptı, 10 bin 500 dolar masraf çıkınca şoke oldu! ABD'de yaşayan Türk gencin paylaşımı gündem oldu

Sosyal medyada Fatih Erdal isimli bir gencin paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. ABD'de kaza yapan arkadaşının yaşadıklarını TikTok'ta paylaşan Erdal, Mustang aracı ile kaza yapan Eren isimli arkadaşı ile birlikte sanayiye gitti.

Erdal, aracın tamiri için söylenilen fiyatı da paylaştı.

ARACINI SANAYİYE ÇEKTİRDİ

Eren, Mustang aracı ile kaza yaptıktan sonra arabayı sanayiye çektirdi ve tamir ettirmek istedi.

Eren masraf tahmini olarak ise 4 bin dolar civarı bir şey çıkacağını söyledi.

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10 BİN 500 DOLAR MASRAF ÇIKTI

Ancak sanayiye gittiğinde ustalar tamir masrafı olarak 10.500 dolar dediler. Eren ise arabayı 13.800 dolara almış...

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