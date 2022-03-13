13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Çekilişte çıkacak uğurlu rakamlar, binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. İşte 13 Mart Süper Loto sonuç sorgulama linki...

13 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

13 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' linkinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. Çekiliş sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

