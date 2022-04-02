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  4. 13 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu! Ukraynalı gazeteci Kiev yakınlarında ölü bulundu... 'Türkiye' detayı

13 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu! Ukraynalı gazeteci Kiev yakınlarında ölü bulundu... 'Türkiye' detayı

02.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken sivil can kayıpları ile ilgili acı haberler de gelmeye devam ediyor. Son olarak 13 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan savaş fotoğrafçısı Maks Levin'in cansız bedeni Kiev yakınlarında bulundu. Levin, bir dönem Türk basını için de fotoğraf çekmişti.

13 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu! Ukraynalı gazeteci Kiev yakınlarında ölü bulundu... 'Türkiye' detayı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Bir dönem Türk basını için de fotoğraf çeken 41 yaşındaki Ukraynalı fotoğrafçı Maks Levin’in de Kiev kentinde cansız bedenine ulaşıldı.

13 MART'TA KİEV YAKINLARINDAKİ BİR KÖYE GİTMİŞ, O GÜNDEN SONRA KENDİSİNE ULAŞILAMAMIŞTI

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan fotoğrafçının Aleksey Chernişev isimli arkadaşıyla birlikte 13 Mart tarihinde fotoğraf çekimleri için Rusya saldırılarının olduğu Kiev yakınlarında bulunan Guta Mezhigorskaya köyüne gittiği ve o günden sonra kendisine bir daha ulaşılamadığı bildirildi. Arkadaşı Aleksey Chernişev’den ise hala haber alınamadı.

"TÜM BELGELER, SAVAŞ SUÇLULARININ YARGILANMASI İÇİN TOPLANIYOR"

Ukrayna Başsavcılığı, fotoğrafçının ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Mart ayında kendisiyle irtibatın kaybolduğu Maks Levin’in cansız bedeni, Guta Mezhigorskaya yakınlarında bulundu. Silahsız olan ve Rus askerleri tarafından açılan 2 el ateşle öldürülen fotoğrafçı cinayetine ilişkin tüm belgeler, savaş suçlularının yargılanması için toplanıyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Rusya Ukrayna
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