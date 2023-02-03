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13 Şubat öncesi adaylık mesajı mı? 'Ben Kemal, geliyorum' çıkışında yeni perde! CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart gündem yarattı

03.02.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum" çıkışının yankıları sürerken CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart gündem oldu. Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayılırken, kulislerde pankartın "13 Şubat öncesi adaylık mesajı" olduğu şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

13 Şubat öncesi adaylık mesajı mı? 'Ben Kemal, geliyorum' çıkışında yeni perde! CHP Genel Merkezi'ne asılan pankart gündem yarattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 'Bay Kemal' polemiği devam ederken, CHP liderinin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama gündem yaratmıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda "Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonların ucunda bir ses duyacaklar, 'Ben Kemal, geliyorum'" ifadelerini kullanmıştı.

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ERDOĞAN: "YENİ SLOGANINI DA VEREYİM: BAY BAY KEMAL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise partisinin TBMM'deki grup toplantısında "Bay Kemal" ifadesini kendisinin bulduğunu ve CHP liderinin de bu ifadeyi sevdiğini dile getirerek "Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata, 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal" diye yanıt vermişti.

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CHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN PANKART

CHP liderinin "Ben Kemal, geliyorum" çıkışının yankıları sürerken, CHP Genel Merkezi'ne asılan bir pankart dikkat çekti.

CHP Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından söz konusu pankartı paylaşırken, pankartta Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında "Ben Kemal, geliyorum!" yazdığı görüldü.

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ADAYLIK MESAJI MI?

Gözler 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi muhtemel tarih olan 13 Şubat'taki kritik toplantıya günler kala asılan pankart, 'adaylık mesajı' olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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