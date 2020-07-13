HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 20:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 19 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi. Bugün 1008 vaka tespit edildi. Bakan Koca, en çok vaka görülen 5 ili açıkladı.

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 001, can kaybı 5 bin 382 oldu.

Son 24 saatte 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu.

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıpRize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp
AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

Bu anlaşma dünya düzenini temelden değiştirecek!

İlginizi Çekebilir

Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Diğer Haberler
Ateşehir'de alev alev yanan çatıyı itfaiye ekipleri söndürdü

Ateşehir'de alev alev yanan çatıyı itfaiye ekipleri söndürdü

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Tuzla tersanesinde gemide yangın!

Tuzla tersanesinde gemide yangın!

Kapağı açtığında şoke oldu! Tekirdağ'da bir esnafın tüm malzemeleri suya gömüldü

Kapağı açtığında şoke oldu

Son dakika: Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

'Koronavirüs hediye getirdim' diye bağırdı, bina boşaltıldı

'Koronavirüs hediye getirdim' diye bağırdı, bina boşaltıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.