13 yaşındaki Alman Marlene sırra kadem bastı! Balkondan çarşafları birleştirip...

Ailesiyle 3 yıldır Ankara'da yaşayan Marlene Mildner, 3 Temmuz günü akşam saatlerinde Çankaya ilçesindeki evlerinde yatmak için odasına gitti. Mildner'in 4 katlı binadan çarşafları birleştirerek aşağı indiği fark edilirken o günden beri Mildner'den haber alınamadı. Alman aile kızları için Almanya Büyükelçiliği'ne ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Fakat henüz bir ize rastlanılamadı.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

DHA'ya konuşan Kirk Mildner, kızının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, büyükelçilik ve Türk makamlarından yardım istedi.

Kirk Mildner, kızının en son pazartesi günü, evden çıktıktan sonra saat 23.15’te Seymenler Parkı civarında görüldüğünü söyleyerek, "Biz evdeyken 4'üncü kattan aşağı inerek çıktı. Balkondan çıkmış. Biz kendisinden haber alamayınca, aynı akşam Almanya Büyükelçiliği ve Türk polisi ile iletişime geçtik. Hemen ilgilendiler, bulmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Biz de gece gündüz Ankara'da onun gidebileceği yerleri arıyoruz" dedi.

"BİRİSİ KIZIMIZI YANINDA TUTUYOR"

Mildner, "Şu an bildiği, gittiği her yere baktık. Bütün arkadaşlarımızı, tanıdığımız herkesi aradık, onların yanında kesinlikle değil. Açık bir alanda olduğunu düşünmüyoruz. Bizim tahminimiz, birisi kızımızı yanında tutuyor. Şu ana kadar bize arkadaşlarıyla irtibata geçtiğine dair bilgi gelmedi. Telefonunu da evde bırakmış. Güvenlik kamera görüntülerinde de kızımız görülüyor. Evden ayrıldığı, park tarafından Tunalı Hilmi Caddesi'ne doğru yürüdüğü görülüyor. Psikolojik olarak da zor durumda olduğunu düşünüyoruz. İçinde bulunduğu durumu değerlendiremiyor, tehlike altında olduğunu düşünmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

ALMAN AİLE TÜRK POLİSİNE GÜVENDİKLERİNİ İFADE ETTİ

Baba Mildner, kızının daha önce de birkaç kez kaybolduğunu ancak kısa sürede bulunduğunu söyleyip, yardım çağrısında bulunarak, "Eşim ve ben Türk makamlarına ve polisine sonsuz güveniyoruz, kızımızı bulacaklarına eminiz. Türk kamuoyuna seslenmek istiyorum; bütün Türklerden kızımı bulmak için bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bize sağlayacağınız her tür bilgi ve bulgu, kızımızın hayatını kurtarmak için yardımcı olacaktır. Her tür bilgiyi lütfen Türk polisi ve Büyükelçiliğe iletin. Kızım 13 yaşında sarışın, yeşil gözlü, 1.54 boyunda ama yaşından biraz büyük gösteriyor" ifadelerini kullandı. (DHA)

