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13 yaşındaki Hamze, Salda Gölü'nde kayboldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü'de serinlemek için giren 13 yaşındaki Hamze, gölde kayboldu. Suriye uyruklu Hamze için Jandarma ve AFAD gölde arama çalışması başlattı. Çocuklarından haber alamayan aile, sinir krizleri geçirdi.

13 yaşındaki Hamze, Salda Gölü'nde kayboldu!

Denizli'de ikamet eden Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin 13 yaşındaki oğlu, serinlemek için kardeşleri ile Salda gölüne girdi. Kardeşlerinin yanında bir anda gözden kaybolan Hamze Hamek, kardeşlerinin tüm çabalarına rağmen bulunamadı. Ailesinin ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Çevredeki vatandaşlar kaybolan Hamze'yi aramak çalışması başlattı, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 13 yaşındaki Hamze'nin yakınları fenalık geçirdi. Jandarma ve 112 ekipleri aileye sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi. Boğulan genci arama çalışmaları devam ediyor.

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