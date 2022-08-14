14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans Topu 14 Ağustos 2022 sonuçları 5+1 çekilişi bilet sorgulama ekranı

14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İşte 14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları...
Şans Topu çekiliş sonuçları, saat 20:00'da belli oldu.
Şans Taopu çekilişi noter huzurunda gerçekleşti ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Şans Topu'nun 14 Ağustos çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde:
09 16 24 26 28 + 04 (Joker)
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.
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