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  4. 14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans Topu 14 Ağustos 2022 sonuçları 5+1 çekilişi bilet sorgulama ekranı

14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans Topu 14 Ağustos 2022 sonuçları 5+1 çekilişi bilet sorgulama ekranı

14.08.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edildi. 227 bin TL'lik büyük ikramiye tutarının bulunduğu şans oyununda kazandıran numaralar belli oldu. Vatandaşlar arama motorlarında "14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı?", "Şans Topu 14 Ağustos 2022 sonuçları nasıl öğrenilir?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans Topu 14 Ağustos 2022 sonuçları 5+1 çekilişi bilet sorgulama ekranı

14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Şans Topu bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İşte 14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları...

14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇOIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları, saat 20:00'da belli oldu.

Şans Taopu çekilişi noter huzurunda gerçekleşti ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Şans Topu'nun 14 Ağustos çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde:

09 16 24 26 28 + 04 (Joker)

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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