14 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 14 Mart Koronavirüs tablosu!

Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden her gün açıklanıyor. Dün açıklanan koronavirüs tablosuna göre, 13 Mart tarihinde 15 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 65 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 13 Mart günü açıklanan son tabloya göre 150 bin 98 kişiye test yapıldı. Bu kişilerden 15 bin 82 kişinin testi ise pozitif çıktı. 65 vatandaşımız hayatını kaybetti.

14 Mart koronavirüs tablosunda açıklandığı üzere son 24 saatte 132 bin 425 kişiye test yapıldı. Bu kişilerden 13 bin 378 kişinin testi ise pozitif. 68 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Düne göre bugün açıklanan tabloda vaka sayısında düşüş gözlemlendi. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısında ise artış var. Toplam vefat sayısı ise 29 bin 489'a ulaştı.

14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MART KORONAVİRÜS TABLOSU





