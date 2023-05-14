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14 Mayıs seçimleriyle ilgili o sorunun yanıtı merak ediliyordu! Az önce yanıt buldu, seçime katılım...

14.05.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bugün sandık başına gitti. Milyonlarca kişi, yeni cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Okullarda oy kullanmak için gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu ve oy kullanılacak sandıklarda uzun kuyrukların yaşandığı görüldü. Kamuoyunda 14 Mayıs için 'tarihin en yüksek katılımlı seçimi' yorumu yapılırken katılımın yüzde kaç olduğu merak ediliyordu. Herkesin merak ettiği soru az önce yanıt buldu.

14 Mayıs seçimleriyle ilgili o sorunun yanıtı merak ediliyordu! Az önce yanıt buldu, seçime katılım...

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili için sandık başına gitti. 60 milyondan fazla seçmenin olduğu seçimlerde vatandaşlar, oy verme işlemlerinin ilk dakikasından itibaren sandık başlarında yoğunluk oluşturdu. Birçok sandıkta vatandaşların oy vermek için uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

SEÇİME KATILIM...

Kamuoyunda 14 Mayıs için tarihin en yüksek katılımlı seçimi yorumu yapıldı. Bu açıklamalar sonrasında herkes seçime katılımın ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Merak edilen soru az önce yanıt buldu. Gelen son verilere göre seçime katılım oranı yüzde 88 oldu.

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KILIÇDAROĞLU KULLANDIĞI SANDIKTAN 1'İNCİ ÇIKTI

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu'na, 4221 numaralı sandıktan 229 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 90 oy, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. 331 seçmenin oy kullandığı sandıktan 5 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.

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