14 Ocak Cuma günlük burç yorumları! Burçları sert ve yorucu bir gün bekliyor! 14 Ocak Cuma günü burçları neler bekliyor?

14 Ocak Cuma yani yeni ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

KOÇ

Koç burçları bugün dengesiz bir ruh halinde uyanabilir. Güne başlarken kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Normalden daha yorgun uyansanız bile aşırı derecede kafein almamaya çalışın. Aksi takdirde, sinirleriniz biraz daha gerilebilir. Günü sakince geçirip akşam evinize kapanıp dinlenmenizde fayda var. Değiştiremeyeceğiniz durumlarda kararlarınızı daha fazla düşünüp kendinizi daha da yormanın anlamı yok.

BOĞA

Boğa burçları bugün her şeyi kafanıza takmamaya çalışmalısınız. Aksi halde içinden çıkılamayacak bir durumda kalabilirsiniz. Ay, İkizler üzerinde ilerlemeye devam ederken bazı konulara odaklanmanız daha kolay olabilir. Bu akşam kişisel hayatınızda işler gerginleşebilir. Şu anda arkadaşlarınızla güç mücadelelerine dikkat edin ve olumsuzluğa veya gereksiz dramaya eğilimli kimseyle ilişki kurmamaya çalışın.

İKİZLER

Şu anda hedeflerinize odaklanın ve ay, burcunuz aracılığıyla yolculuğuna devam ettikçe daha da ileri gideceksiniz. Bununla birlikte, bu akşam Ay, Mars ve Neptün ile sert bir t-kare oluşturduğunda hava sert bir dönüş yapacağından, zamanınızı akıllıca kullanmanız gerekecek. Bu kozmik iklimin sizin için enerjik bir çarpışmaya neden olması muhtemeldir, bu da günlük işinizi bitirmek için hala çabalıyorsanız sorun yaratabilir. Yarına kadar erteleyebileceğiniz herhangi bir görev varsa, devam edin ve kendinize izin verin.



YENGEÇ

Yengeç burçları bugün duygularınızı görmezden gelmeyin. İkizler ayı, haritanızın bilinçaltını yöneten sektöründe aktifken, derinlere yerleşmiş duygular muhtemelen son zamanlarda yüzeye çıkmaya çalışıyor. Ne yazık ki, duygularınızı ihmal ettiyseniz, gökyüzündeki bir dizi sert açı nedeniyle bu akşam sizin için sert geçebilir. Kendinize bir iyilik yapın ve akşamı güzel bir köpük banyosu veya esneme meditasyonu ile kişisel bakım yaparak geçirmeyi planlayın. Vücudunuzu beslemek, tutunduğunuz her şeyi serbest bırakmanıza yardımcı olabilir, ancak bu duyguların akmasına izin vermelisiniz.

ASLAN

Gün nispeten kolay geçecek şekilde ayarlanmış olsa da, İkizler ayı Mars ve Neptün ile sert bir t-kare girdiğinden bu akşam sizin için biraz kötü geçebilir. Arkadaşlarınız bu kozmik iklim altında çok şey hissedecek ve onların draması veya kötü davranışları için sabrınız oldukça zayıf olacak. Olumsuzluğa veya toksik bağlantılara duygusal olarak yatırım yapmak yerine, kendinize bir iyilik yapın ve ortamı bozabilecek herkesten uzaklaşın. Dostça rekabet de kötü bir dönüş yapabilir ve kıskançlık veya güç mücadeleleriyle sonuçlanma potansiyeline sahip durumlardan kaçınmanızı önemli hale getirebilir.

BAŞAK

Sevgili Başak, çalışma alanınızı yeniden düzenlemenin zamanı gelmiş olabilir, özellikle son zamanlarda fazladan çalışıyorsanız. Ek olarak, tüm işlerinizin yolunda olduğundan ve bugünün enerjisi ofiste yetişmek için mükemmel olduğundan, tamamlanması gereken gecikmiş görevler olmadığından emin olmak isteyeceksiniz. Şimdi organize olmak, Merkür günün ilerleyen saatlerinde gerilemeye başladığı için önümüzdeki haftalarda size çok yardımcı olacak. Bu titreşimler şu andan 3 Şubat arasında sizi oyundan atabilir, bu nedenle her sabah hazırlanmak için kendinize fazladan zaman ayırmanız ve sağlığınıza öncelik vermeniz önemlidir.

TERAZİ

İkizler ayı dokuzuncu evinizi harekete geçirirken, bugün cömert bir ruh halinde olacaksınız, Terazi burçları. Bununla birlikte, özellikle kişisel iyilikler söz konusu olduğunda, nezaketinizin hafife alınmadığından emin olmanız gerekir. Yardım etme havasında olsanız bile, özellikle bu akşam ay gökyüzünde t-kare girdiğinde, zamanınızı ve enerjinizi başkalarına sunmaya gelince kendinizi tutmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınız veya ailenizle anlaşmak şu anda yapılacak doğru şey gibi görünebilir, ancak sözünüzü yerine getirme zamanı geldiğinde, başka bir yol hissedebilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep, bugün paranızdan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı düşünürken, mali durumunuz, iş anlaşmalarınız ve yatırımlarınızla ilgili düşüncelerin tümü aklınızda uçuşacak. Bu titreşimler, ortak bir mali durumdaki herhangi bir Akrep için vurgulanacaktır; bu, parasal durumunuzu "ortak kuruş" ile yeniden değerlendirmenin zamanının gelmiş olabileceği anlamına gelir. Finansal geleceğiniz için strateji oluşturmak bir öncelik olsa da, şu anda önemli yatırımlar yapmaktan kaçınmak isteyeceksiniz. Bu akşam gökyüzünde bu tür ilişkilerde sorunlar yaratabilecek bir dizi sert yön tezahür edecek.

YAY

Sevgili Yay burcu, bugün aklın kalp meselelerinde olacak olsa da, o özel birinin seni bugünkü görevlerinden uzaklaştırmasına izin vermemen önemli olacak. Evden çalışıyorsanız flörtöz mesajlarla boşa harcanan zamanı telafi etmek için fazladan saatler harcamak zorunda kalabilirsiniz. Bu akşamın ilerleyen saatlerinde, romantik bağlantılarınızda var olan herhangi bir altta yatan gerilim, özellikle şu anda bir ev ortaklığı içindeyseniz, yüzeye çıkabilir. Bu gece kendinize biraz zaman ayırmaya çalışın, yoksa beklemediğiniz bir çatışmayla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK

Oğlak burçları alışkanlık yaratma eğiliminde olsanız da, şu anda normal rutininizden daha az tatmin olabilirsiniz. Koşullarınızda sıkışmış hissetmek, özellikle bu akşam, Ay, Mars ve Neptün ile sert bir t-kare girdiğinde, içsel hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu titreşimler sizi huzursuz hissettirebilir, ancak kişisel temellerinize ve dengenize zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmak isteyeceksiniz. Değişimi özlemek yerine, ilerlemek için günlük hayatınızı nasıl karıştırabileceğinizi düşünün. Bir hayale kapılmakta yanlış bir şey yok, ancak bu tür umutlar için harekete geçmeye başlayana kadar dilekleriniz tatmin olmayacak.

KOVA

Sevgili Kova burcu, özellikle yaratıcı özlemleri olan tek kişi olduğunuzu düşünüyorsanız, arkadaşlarınızla ilişki kurmak bugün zorlaşabilir. Gelişmek ve kendilerini geliştirmek isteyen insanlarla bağlantı kurmanız sizin için önemli olsa da, koşullarından memnun olanlardan tamamen uzaklaşmamalısınız. Akşam yaklaşırken, İkizler ayı gökyüzünde sert bir t-kare girerken egonuza dikkat edin. Öncelikleriniz çevrenizdeki insanlarla uyuşmayabilir, ancak bu, yolunuzun tek yol olduğu anlamına gelmez.

BALIK

İkizler ayı, haritanızın evi yöneten sektörüne ışık tuttuğundan, bugün alanınızı düzenlemek için biraz zaman ayırın. Bu enerji çoklu görev yapmayı sever, bu nedenle şu anda evden çalışıyorsanız, biraz toparlamak için gün boyunca ara verdiğinizden emin olun. Akşam gelmeden önce mümkün olduğunca çok işi halletmeye çalışın ve ay, Mars ve Neptün ile sert bir t-karesine girer. Bu titreşimler, temizlik için bir motivasyona ilham vermekten daha fazla uzanmak istemenizi sağlayacak, bu da muhtemelen gecenizi kanepede kıvrılarak geçireceğiniz anlamına geliyor.



