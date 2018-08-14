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14 yaşında valilik koltuğuna aday

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

Vermont eyaletinde 14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat Parti'den vali aday adayı oldu.

14 yaşında valilik koltuğuna aday

ABD'de 14 yaşındaki Ethan Sonneborn, Demokrat Partiden Vermont eyaleti valisi aday adayı oldu.

Vermont eyaletinde yarın yapılacak valilik ön seçimlerinde diğer 3 adayla karşı karşıya gelecek 14 yaşındaki Sonneborn, "Vermontluların beni ciddiye almaları gerektiğini düşünüyorum, çünkü ileri düşüncelerim var." diye konuştu.

Koalisyon kurma fikrinin kendine çok çekici geldiğini belirten Sonneborn, en çok etkilendiği siyasetçinin, Robert F. Kennedy olduğunu belirtti.

Sonneborn, eyalet ve ülke yöneticilerinin kendini hayal kırıklığına uğrattığını bu nedenle aday olmaya karar verdiğini ifade etti.

Aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Sonneborn, geçen yıl Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde yaşanan gösterilere tepki olarak da bu kararı aldığını söyledi.

Sonneborn, ön seçimlerde insanların beklentilerinden daha iyi bir sonuç alacağını tahmin ettiğini dile getirdi.

Vermont anayasasına göre, eyalet valiliği için adaylardan yaş şartı istenmiyor.

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Valilik vermont Ethan Sonneborn aday adayı ABD Demokrat Parti

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
başlığı okuyup türkiyede sanıp direk yorum yazmaya giden sol beyin kitlesi burdamı
tutmayın küçük enişteyi
desene ülke çocukların ve de delilerin eline düşüyor.
Uyanıkmış. Asıl Para Alıp Çekilmek İçin Yapmış. Büyük İhtimalle Aile Teşviki. Şarkıcı Alice Cooper a Özenmiş. Bu Normalde ABD Başkanı Olabilecek Bir İsimdi. Ama El Altından Para Alıp Çekildi. Trump Başkan Oldu...
Bir Şans vermek gerek
Bizim Ülkede Olsa Hangi Zenginin Veledi Derler Demi :) Avrupada Olunca Vaybeeee !!!
bizimkilere 14 yaşında korku filimi izlettirmezler helal size
başkanları da zaten 14 yaş zekasında
fark ediyorum da ne çok abd sevgisi varmış anlam veremiyorum meclisimiz milletvekili seçilme yaşını 18 e düşürdüğünde bebek mi bakacağız denilmişti hatırlayın
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