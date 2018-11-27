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14 yaşındaki çocuğa istismar! 3 sanık için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

İzmir'de, ailevi sorunları nedeniyle evden kaçtığını söyleyen 14 yaşındaki M.Ü.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan sanıklardan Suriye uyruklu A.O. 20 yıl, E.A. 16 yıl ve Ş.S. ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

14 yaşındaki çocuğa istismar! 3 sanık için karar verildi

Şubat ayında meydana gelen olayda, Bornova'da, annesi ve üvey babasıyla yaşadığı evden kaçan M.Ü., polise giderek 3 kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. M.Ü.'nün, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alındı. M.Ü. buradaki adli görüşmeciye başından geçenleri anlattı.

OTOMOBİLDE BAŞLADI

Anne ve üvey babasıyla yaşadığını, imam hatip lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktığını, psikolojik sorunları nedeniyle ayda bir evden kaçtığını söyleyen M.Ü., en son kaçışında bir süre sokaklarda gezdiğini ve arkadaşı Ş.S.'yi (21) telefonla arayıp, kendisi için kalacak yer bulmasını istediğini anlattı. Bornova'da buluştuğu arkadaşı Ş.S.'nin kendisini otomobilde taciz ettiğini, sonra bir arkadaşının iş yerine götürdüğünü, burada ise işletmenin sahibinin kardeşi E.A.'nın (19), cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

ÇİM'deki ifadesi sırasında sıklıkla kekelediği öğrenilen M.Ü., E.A.'nın yanında bir kişiyle telefonla konuştuğunu daha sonra ayrıldığını, bir süre sonra iş yerine gelen Suriye uyruklu A.O.'nun da kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

3 ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

İzmir Emniyeti Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.Ü.'nün ifadesinin ardından, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanan 3 kişi hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

'İNANDIRICI GELDİ, SADECE ÖPÜŞTÜK'

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Ş.S., E.A., Suriye uyruklu A.O., mağdur M.Ü., tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşmada savunmasını yapan A.O., M.Ü.'yü sadece öptüğünü, cinsel istismarda bulunmadığını öne sürerek, "Bu olaydan dolayı mağdur oldum. Ailemden uzak kaldım. Kendisi bana yaşının büyük olduğunu söyledi. Bana inandırıcı geldi ve sadece öpüştük, pişmanım" dedi.

Diğer sanık Ş.S. ise M.Ü.'nin kız arkadaşı olduğunu söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi. "M.Ü. ile sadece bir kez öpüştük" diyen Ş.S., kendisine yaşının 17 olduğunu söylediğini iddia etti. Sanık E.A. da "Sadece bir kez öpüştük. Bana lise 3'e gittiğini söyledi. Hata yaptım ama ilişkiye girmedim" diye konuştu.

Duruşma savcısı esasa yönelik mütalaasında, Suriyeli A.O. ve E.A.'nın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını, diğer sanık Ş.S.'nin ise eylemin cinsel eylemin gerçekleşmemesi nedeniyle 'basit cinsel istismar' suçundan 8 ila 15 yıl arasında hapis ise cezalandırılmasını talep etti.

'DELİL YOK, BELİRTİ VAR'

Mütalaayı kabul etmeyen sanık avukatlarından Suat İşler, müvekkilinin tahliyesini isteyerek, "Mütalaada savcı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılma talebinde bulunmaktadır. Ancak bu konuda delil yoktur. Sadece Adli Tıp raporu vardır. Nitelikli cinsel istismar için belirti vardır. Suçun hangi sanıklar tarafından gerçekleştirildiği açık ve net değildir. Sadece mağdurun anlatımları vardır. Nitelikli cinsel istismar suçu için delil yoktur" dedi. Diğer sanık avukatı Abdi Yaşar ise M.Ü.'nün yalan beyanda bulunduğunu öne sürerek, "M.Ü. ÇİM'de verdiği ifadede müvekkilim E.A. ile ilişkiye girmediğini söylemiştir. Bizim için ilk ifade doğrudur. Olayın gerçekleştiği yer çok merkezidir. Eğer olay zorla gerçekleşmiş olsaydı ve M.Ü. bağırsaydı herkes duyabilirdi" diye konuştu.

CEZA YAĞDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise sanıkların suçlarının sabit olduğunu belirterek, "Sanıklar mağdureye karşı nitelikli cinsel istismar suçunda bulunmuşlardır. İndirim yapılmadan en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Suriyeli A.O.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası verirken, eylemin birden fazla gerçekleşmesinden dolayı cezasını arttırarak 20 yıla çıkarttı. E.A. 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına, diğer sanık Ş.S. 'basit cinsel istismar' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların Ş.S. sabıkasız olması ve tutuklu kaldığı süre gözönüne alınarak, tahliye edildi. Diğer iki sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
az ceza almışlar kendi ülkelerinden buraya istismar yapmayami geliyorlar
Kendi sapığımız yetmiyormuş gibi, bir de elin Suriyelisi bile gelmiş; çocuklarımıza tecavüz ediyor... Ceza çok az, bu sapıklar ameliyatla kadın yapılıp, kışlalarda isteyenlerin yaptıkları eylem süresi ve adedi kadar kullanıma sunulmalı. Boş yere içeriye alıp uzun süre bizim paralarımızla beslenmemeli.
İŞTE BİZİM MİLLETİMİZ DÜŞKÜNE SAHİP ÇIKACAĞINA EN ÇOK GÜVENDİĞİN İNSAN BİLE UÇKURUNA SAHİP OLAMIYOR MAALESEF VE KÖTÜ SON.bU İHANETTEN BAŞKA BİR ŞEY OLAMAZ
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