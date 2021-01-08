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14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

08.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)14 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasını öldürerek, intihar ettiği iddia edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güne korkunç bir haberle başladı. Geçitkale'de aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı. Olayla ilgili ilk bulgulara göre, 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu’nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu’nu vurduktan sonra intihar etti.

Olayla ilgili olarak aile bireylerinden Eralp Çobanoğlu’nun (18), Mağusa Polisi Müdürlüğü’nde sorgulandığı belirtildi. Cinayeti kimin işlediğiyle ilgili çok yönlü araştırma sürüyor.

Polis cinayetle ilgili yaptığı incelemelerde evin içerisinde 2 boş kovan bulduğu, olayda kullanılan tabancanın emare olarak alındığı ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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