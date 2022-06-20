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14 yaşındaki Eren'in kahreden ölümü! Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suya girince...

20.06.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 14 yaşındaki Eren Yıldız, babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suda öldü. Karpuzlu ilçesinde meydana gelen olayda Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız’ın (44) balık avlamak için elektrik verdiği suya girince akıma kapıldı. Eren'in suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı. Ağır yaralanan Eren, babası tarafından getirildiği Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.

14 yaşındaki Eren'in kahreden ölümü! Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suya girince...

Babasının balık avlamak için elektrik akımı verdiği suya giren 14 yaşındaki Eren Yıldız hayatını kaybetti. Acı olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Abak Mahallesi Çine Çayı’nda meydana geldi. İddiaya göre Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Çine Çayı’na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi.

SERİNLEMEK İÇİN ÇAYA GİRİNCE AKIMA KAPILDI

Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince elektrik akımına kapıldı. Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren’i sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balık avlamak için gittiği Çine Çayı’nda oğlunu kaybeden baba ise sinir krizi geçirdi.

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Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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