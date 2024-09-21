14 yaşındaki genç kız, cinsel istismarda bulunan Afgan ile evlendirilmişti! Mide bulandıran olayda yeni gelişme: Tutuklandılar

Eskişehir’de oturan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya’nın çocukları alıp evi terk ettiğini belirterek bir televizyon programına çıkıp yardım istedi. Yayına daha sonra evi terk ettiği iddia edilen Ayşe Karakaya ile onun 14 yaşındaki kızı P.D.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu Zahid Cabbar Gassami de katıldı. Yayın sırasında Ayşe Karakaya, 2 yıl önce cinsel tacize uğradığı için devlet koruması altına alınan kızı P.D.’yi kendisi alarak Zahid Cabbar Gassami’ye teslim ettiğini ve dini nikah ile evlendirdiğini itiraf etti.

PARA KARŞILIĞINDA GÖZ YUMDULAR

Afganistan uyruklu Zahid Cabbar Gassami ise 14 yaşındaki zihinsel engelli P.D.’nin kendisinin eşi olduğunu iddia edip, “2 bilezik 1 yüzük karşılığında bana oğlum dediler” diyerek ailenin istismara para karşılığında göz yumduğunu anlattı.

TUTUKLANDILAR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınlardaki itirafları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan ortaklaşa soruşturmada anne Ayşe Karakaya, eşi Serkan Karakaya ile Afganistan uyruklu Zahid Cabbar Gassami canlı yayın sırasında polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Eskişehir’e getirilen 3 şüpheli, ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zahid Cabbar Gassami, 14 yaşındaki zihinsel engelli P.D.’ye yönelik ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

Anne Ayşe Karakaya, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarına yardım etme, çocuğa ya da kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme, çocuğa ve alt soya karşı eziyet, kendini savunamayacak durumda olan alt soya karşı hayati tehlike geçirecek şekilde kasten yaralama’ suçlarından tutuklandı.

Zihinsel engelli P.D.’nin üvey babası olduğu belirtilen Serkan Karakaya da ‘Silahla tehdit, kendisini savunamayacak durumda olan kadına karşı kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

(DHA) Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır