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146 durakları, hareket saatleri: 146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı güzergahı ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
25.06.2024 18:27
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146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy otobüs hattı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT tarafından işletilen ve İstanbul genelinde hizmet veren bir otobüs hattıdır. Bu hat, İstanbul'da yaşayanlar tarafından en çok tercih edilen otobüs hatlarından biridir ve geniş bir yolcu kitlesi tarafından kullanılmaktadır. 146 hattı, diğer birçok otobüs hattı gibi, şehirdeki birçok önemli duraktan geçerek hizmet vermektedir. 146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı durakları ve saatleri nelerdir?

146 durakları, hareket saatleri: 146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı güzergahı ve durak isimleri

İstanbul'da otobüs hatları, şehrin karmaşık ulaşım ağı içinde önemli bir rol oynamaktadır. İETT tarafından işletilen bu hatlar, şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlar ve günlük binlerce yolcu taşır. Her bir hat, belirli bir güzergah üzerinde seyreder ve genellikle yoğun saatlerde sık aralıklarla hizmet verir. İstanbul'da ulaşımın temel yapı taşlarından biri olan otobüs hatları, vatandaşlara ekonomik ve etkili bir ulaşım seçeneği sunar. Özellikle metro ve tramvay hatlarıyla entegre olan otobüsler, şehir içindeki hareketliliği ve erişilebilirliği artırır. Bu kapsamda Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı güzergahı hakkındaki bilgiler de sık sık araştırılır.

Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı durak isimleri

Vatandaşlar tarafından araştırılan 146 durakları aşağıdaki gibidir:

  • BOĞAZKÖY SON DURAK - Başakşehir
  • 11.CADDE - Başakşehir
  • MİMARLAR SİTESİ - Başakşehir
  • İÇKENT - Başakşehir
  • BOĞAZKÖY TEPE - Başakşehir
  • TEPE VİLLALARI - Başakşehir
  • 7.CADDE - Başakşehir
  • ANADOLU CADDESİ - Başakşehir
  • BİZİMÇATI EVLERİ - Başakşehir
  • TURGUT ÖZAL BULVARI - Başakşehir
  • BOĞAZKÖY EVLERİ - Başakşehir
  • DOĞA EVLERİ - Başakşehir
  • ATATÜRK BULVARI - Başakşehir
  • BOĞAZKÖY GİRİŞİ - Esenyurt
  • YEŞİLTEPE - Esenyurt
  • KUZEY BATI KAPISI - Esenyurt
  • VEDAT ALTUN SOKAK - Esenyurt
  • MENEKŞE EVLERİ - Esenyurt
  • SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI - Esenyurt
  • ESENKENT GİRİŞ - Esenyurt
  • ARDIÇLIEVLER - Esenyurt
  • FABRİKALAR - Esenyurt
  • ÖRNEK MAHALLESİ - Esenyurt
  • KİPTAŞ ESENYURT - Esenyurt
  • SAĞLIK OCAĞI - Esenyurt
  • DOĞAN ARASLI BULVARI - Esenyurt
  • CUMHURİYET MEYDANI - Esenyurt
  • ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ - Esenyurt
  • FATİH MAHALLESİ - Esenyurt
  • İNCİRTEPE - Esenyurt
  • BELEDİYE ALT GEÇİDİ - Esenyurt
  • PARK - Esenyurt
  • SONEVLER - Esenyurt
  • FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Esenyurt
  • SU DEPOSU - Esenyurt
  • TURGUT ÖZAL MAHALLESİ - Esenyurt
  • FİRUZKÖY SAPAĞI - Avcılar
  • MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ - Avcılar
  • YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ - Avcılar
  • AVCILAR E5 - Avcılar
  • TÜRKSAN - Avcılar
  • AVCILAR ANADOLU LİSESİ - Avcılar
  • CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar
  • İGS - Avcılar
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ - Avcılar
  • AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ - Avcılar
  • ŞÜKRÜBEY - Avcılar
  • LONDRA ASFALTI - Avcılar
  • DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ - Avcılar
  • HACI ŞERİF - Avcılar
  • İBB SOSYAL TESİSLERİ - Avcılar
  • KÜÇÜKÇEKMECE (E5) - Küçükçekmece
  • CENNET MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET GÜDER - Bakırköy
  • YEŞİLOVA - Bakırköy
  • BAĞLAR - Bakırköy
  • BEŞYOL - Küçükçekmece
  • SEFAKÖY - Bakırköy
  • KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI - Bakırköy
  • FİDANLIK - Bakırköy
  • KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - Bakırköy
  • KULELİ - Bakırköy
  • ŞİRİNEVLER - Bakırköy
  • ÇOCUK SİTESİ - Bakırköy
  • DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ - Bakırköy
  • İNCİRLİ - Bakırköy
  • DİKİLİTAŞ - Bakırköy
  • KLİNİK - Bakırköy
  • ŞEKEREVLER - Bakırköy
  • YÜCETARLA - Bakırköy
  • ZUHURATBABA - Bakırköy
  • ZİRAAT ODASI - Bakırköy
  • BAKIRKÖY - Bakırköy

146 saatleri

146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattının hafta içi Boğazköy kalkış saati 2024 Haziran ayında 04.40'tır. Bakırköy kalkış saati için ise İETT'den bilgi almak mümkündür.

Otobüs hatlarının saatleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT tarafından belirli dönemlerde güncellenebilir. Güncel saat bilgileri İETT'nin resmî web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden öğrenilebilir. Ayrıca, İETT'nin çağrı merkezini aranarak da güncel bilgi alınabilmektedir.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy otobüs durağı
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