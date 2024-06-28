146 durakları, hareket saatleri: 146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı güzergahı ve durak isimleri

İstanbul'da otobüs hatları, şehrin karmaşık ulaşım ağı içinde önemli bir rol oynamaktadır. İETT tarafından işletilen bu hatlar, şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlar ve günlük binlerce yolcu taşır. Her bir hat, belirli bir güzergah üzerinde seyreder ve genellikle yoğun saatlerde sık aralıklarla hizmet verir. İstanbul'da ulaşımın temel yapı taşlarından biri olan otobüs hatları, vatandaşlara ekonomik ve etkili bir ulaşım seçeneği sunar. Özellikle metro ve tramvay hatlarıyla entegre olan otobüsler, şehir içindeki hareketliliği ve erişilebilirliği artırır. Bu kapsamda Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı güzergahı hakkındaki bilgiler de sık sık araştırılır.

Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı durak isimleri

Vatandaşlar tarafından araştırılan 146 durakları aşağıdaki gibidir:

BOĞAZKÖY SON DURAK - Başakşehir

11.CADDE - Başakşehir

MİMARLAR SİTESİ - Başakşehir

İÇKENT - Başakşehir

BOĞAZKÖY TEPE - Başakşehir

TEPE VİLLALARI - Başakşehir

7.CADDE - Başakşehir

ANADOLU CADDESİ - Başakşehir

BİZİMÇATI EVLERİ - Başakşehir

TURGUT ÖZAL BULVARI - Başakşehir

BOĞAZKÖY EVLERİ - Başakşehir

DOĞA EVLERİ - Başakşehir

ATATÜRK BULVARI - Başakşehir

BOĞAZKÖY GİRİŞİ - Esenyurt

YEŞİLTEPE - Esenyurt

KUZEY BATI KAPISI - Esenyurt

VEDAT ALTUN SOKAK - Esenyurt

MENEKŞE EVLERİ - Esenyurt

SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI - Esenyurt

ESENKENT GİRİŞ - Esenyurt

ARDIÇLIEVLER - Esenyurt

FABRİKALAR - Esenyurt

ÖRNEK MAHALLESİ - Esenyurt

KİPTAŞ ESENYURT - Esenyurt

SAĞLIK OCAĞI - Esenyurt

DOĞAN ARASLI BULVARI - Esenyurt

CUMHURİYET MEYDANI - Esenyurt

ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ - Esenyurt

FATİH MAHALLESİ - Esenyurt

İNCİRTEPE - Esenyurt

BELEDİYE ALT GEÇİDİ - Esenyurt

PARK - Esenyurt

SONEVLER - Esenyurt

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Esenyurt

SU DEPOSU - Esenyurt

TURGUT ÖZAL MAHALLESİ - Esenyurt

FİRUZKÖY SAPAĞI - Avcılar

MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ - Avcılar

YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ - Avcılar

AVCILAR E5 - Avcılar

TÜRKSAN - Avcılar

AVCILAR ANADOLU LİSESİ - Avcılar

CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar

İGS - Avcılar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ - Avcılar

AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ - Avcılar

ŞÜKRÜBEY - Avcılar

LONDRA ASFALTI - Avcılar

DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ - Avcılar

HACI ŞERİF - Avcılar

İBB SOSYAL TESİSLERİ - Avcılar

KÜÇÜKÇEKMECE (E5) - Küçükçekmece

CENNET MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET GÜDER - Bakırköy

YEŞİLOVA - Bakırköy

BAĞLAR - Bakırköy

BEŞYOL - Küçükçekmece

SEFAKÖY - Bakırköy

KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI - Bakırköy

FİDANLIK - Bakırköy

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - Bakırköy

KULELİ - Bakırköy

ŞİRİNEVLER - Bakırköy

ÇOCUK SİTESİ - Bakırköy

DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ - Bakırköy

İNCİRLİ - Bakırköy

DİKİLİTAŞ - Bakırköy

KLİNİK - Bakırköy

ŞEKEREVLER - Bakırköy

YÜCETARLA - Bakırköy

ZUHURATBABA - Bakırköy

ZİRAAT ODASI - Bakırköy

BAKIRKÖY - Bakırköy

146 saatleri

146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattının hafta içi Boğazköy kalkış saati 2024 Haziran ayında 04.40'tır. Bakırköy kalkış saati için ise İETT'den bilgi almak mümkündür.

Otobüs hatlarının saatleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT tarafından belirli dönemlerde güncellenebilir. Güncel saat bilgileri İETT'nin resmî web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden öğrenilebilir. Ayrıca, İETT'nin çağrı merkezini aranarak da güncel bilgi alınabilmektedir.





