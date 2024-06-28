146 durakları, hareket saatleri: 146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı güzergahı ve durak isimleri

146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy otobüs hattı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT tarafından işletilen ve İstanbul genelinde hizmet veren bir otobüs hattıdır. Bu hat, İstanbul'da yaşayanlar tarafından en çok tercih edilen otobüs hatlarından biridir ve geniş bir yolcu kitlesi tarafından kullanılmaktadır. 146 hattı, diğer birçok otobüs hattı gibi, şehirdeki birçok önemli duraktan geçerek hizmet vermektedir. 146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı durakları ve saatleri nelerdir?
İstanbul'da otobüs hatları, şehrin karmaşık ulaşım ağı içinde önemli bir rol oynamaktadır. İETT tarafından işletilen bu hatlar, şehrin farklı bölgelerini birbirine bağlar ve günlük binlerce yolcu taşır. Her bir hat, belirli bir güzergah üzerinde seyreder ve genellikle yoğun saatlerde sık aralıklarla hizmet verir. İstanbul'da ulaşımın temel yapı taşlarından biri olan otobüs hatları, vatandaşlara ekonomik ve etkili bir ulaşım seçeneği sunar. Özellikle metro ve tramvay hatlarıyla entegre olan otobüsler, şehir içindeki hareketliliği ve erişilebilirliği artırır. Bu kapsamda Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı güzergahı hakkındaki bilgiler de sık sık araştırılır.
Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattı durak isimleri
Vatandaşlar tarafından araştırılan 146 durakları aşağıdaki gibidir:
BOĞAZKÖY SON DURAK - Başakşehir
11.CADDE - Başakşehir
MİMARLAR SİTESİ - Başakşehir
İÇKENT - Başakşehir
BOĞAZKÖY TEPE - Başakşehir
TEPE VİLLALARI - Başakşehir
7.CADDE - Başakşehir
ANADOLU CADDESİ - Başakşehir
BİZİMÇATI EVLERİ - Başakşehir
TURGUT ÖZAL BULVARI - Başakşehir
BOĞAZKÖY EVLERİ - Başakşehir
DOĞA EVLERİ - Başakşehir
ATATÜRK BULVARI - Başakşehir
BOĞAZKÖY GİRİŞİ - Esenyurt
YEŞİLTEPE - Esenyurt
KUZEY BATI KAPISI - Esenyurt
VEDAT ALTUN SOKAK - Esenyurt
MENEKŞE EVLERİ - Esenyurt
SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI - Esenyurt
ESENKENT GİRİŞ - Esenyurt
ARDIÇLIEVLER - Esenyurt
FABRİKALAR - Esenyurt
ÖRNEK MAHALLESİ - Esenyurt
KİPTAŞ ESENYURT - Esenyurt
SAĞLIK OCAĞI - Esenyurt
DOĞAN ARASLI BULVARI - Esenyurt
CUMHURİYET MEYDANI - Esenyurt
ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ - Esenyurt
FATİH MAHALLESİ - Esenyurt
İNCİRTEPE - Esenyurt
BELEDİYE ALT GEÇİDİ - Esenyurt
PARK - Esenyurt
SONEVLER - Esenyurt
FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Esenyurt
SU DEPOSU - Esenyurt
TURGUT ÖZAL MAHALLESİ - Esenyurt
FİRUZKÖY SAPAĞI - Avcılar
MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLESİ - Avcılar
YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ - Avcılar
AVCILAR E5 - Avcılar
TÜRKSAN - Avcılar
AVCILAR ANADOLU LİSESİ - Avcılar
CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar
İGS - Avcılar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ - Avcılar
AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ - Avcılar
ŞÜKRÜBEY - Avcılar
LONDRA ASFALTI - Avcılar
DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ - Avcılar
HACI ŞERİF - Avcılar
İBB SOSYAL TESİSLERİ - Avcılar
KÜÇÜKÇEKMECE (E5) - Küçükçekmece
CENNET MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET GÜDER - Bakırköy
YEŞİLOVA - Bakırköy
BAĞLAR - Bakırköy
BEŞYOL - Küçükçekmece
SEFAKÖY - Bakırköy
KÜÇÜKÇEKMECE NİKAH SARAYI - Bakırköy
FİDANLIK - Bakırköy
KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - Bakırköy
KULELİ - Bakırköy
ŞİRİNEVLER - Bakırköy
ÇOCUK SİTESİ - Bakırköy
DR.SADİ KONUK DEVLET HASTANESİ - Bakırköy
İNCİRLİ - Bakırköy
DİKİLİTAŞ - Bakırköy
KLİNİK - Bakırköy
ŞEKEREVLER - Bakırköy
YÜCETARLA - Bakırköy
ZUHURATBABA - Bakırköy
ZİRAAT ODASI - Bakırköy
BAKIRKÖY - Bakırköy
146 saatleri
146 Boğazköy / Bahçeşehir - Bakırköy hattının hafta içi Boğazköy kalkış saati 2024 Haziran ayında 04.40'tır. Bakırköy kalkış saati için ise İETT'den bilgi almak mümkündür.
Otobüs hatlarının saatleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT tarafından belirli dönemlerde güncellenebilir. Güncel saat bilgileri İETT'nin resmî web sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden öğrenilebilir. Ayrıca, İETT'nin çağrı merkezini aranarak da güncel bilgi alınabilmektedir.
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