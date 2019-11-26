HABER

14’üncü Astana görüşmelerinin detayları belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2019 12:44 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran ve Rusya arasında 10-11 Aralık'ta yapılacak olan ‘Suriye’ konulu 14’üncü Astana görüşmelerinin detaylarını açıkladı.

Kazakistan, (DHA)- Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran ve Rusya arasında 10-11 Aralık'ta yapılacak olan ‘Suriye’ konulu 14’üncü Astana görüşmelerinin detaylarını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılacak görüşmeler kapsamında ‘mahkumların serbest bırakılması’, ‘kayıpların bulunması’ ve ‘Suriye’ye insani yardım’ gibi konuların görüşülmesi planlanıyor.

Ayrıca, görüşmeye Türkiye, İran ve Rusya dışında Suriye rejiminden temsilcilerin de katılacağı açıklanırken, Birleşmiş Milletler (BM), Ürdün, Lübnan ve Irak’tan temsilcilerin de toplantıya gözlemci olarak katılacağı bildirildi.

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
Bebeği 3 saat yaşayan anne, 63 gün boyunca biriktirdiği sütünü bağışladıBebeği 3 saat yaşayan anne, 63 gün boyunca biriktirdiği sütünü bağışladı
Arnavutluk 6,4 Büyüklüğünde Depremle SarsıldıArnavutluk 6,4 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Ve ameliyat masasına yattı! Kolundan bu çıktı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı

1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Aşırı miktarda güneş kremi nedeniyle 10 kaburgası kırıldı

Güneş kremi nedeniyle 10 kaburgası kırıldı

Rahibe aşık oldu, 400 yıllık manastırın sonu geldi!

Rahibe aşık oldu, 400 yıllık manastırın sonu geldi!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.