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15 Eylül Dünya Temizlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "Peygamberimizin ümmeti olarak hem fiziki beden temizliğimize hem de ruh ve gönül temizliğimize önem veren insanlarız. Bu aziz ve asil millet de temizliğin ne demek olduğunu bütün dünyaya öğretmiş bir millettir"

Çankırı'da 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Taş Mescit mevkisinde bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman ile vatandaşlar, burada çöpleri topladı.

Akbaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik yaptıkları bölgenin Çankırı Kalesi ve Selçuklular'dan kalma Taş Mescit'in ortası olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in temizlik hakkındaki hadisini hatırlatan Akbaşoğlu, "Dolayısıyla biz de Peygamberimizin ümmeti olarak hem fiziki beden temizliğimize hem de ruh ve gönül temizliğimize önem veren insanlarız. Bu aziz ve asil millet de temizliğin ne demek olduğunu bütün dünyaya öğretmiş bir millettir." dedi.

Etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Boz'a teşekkür eden Akbaşoğlu, vatandaşlardan çevreyi temiz tutmalarını istedi.

Boz da Çankırılılarla birlikte şehri temizlemek istediklerini dile getirerek, "Bugün şehrimizi hep birlikte temizliyoruz ama bütün vatandaşlarımızdan şehrimizi kirletmemelerini de rica ediyoruz. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Çankırı'yı hep birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

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15 eylül Dünya Temizlik günü ak parti grup başkanvekili çankırı Muhammet Emin Akbaşoğlu

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