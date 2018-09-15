"15 Eylül Dünya Temizlik Günü"

İSTANBUL (AA) - Kadıköy sahilinde 15 Eylül Dünya Çevre Günü dolayısıyla dalgıçlar deniz temizliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Kadıköy sahilinde düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar denizden çöp topladı.

Denizden, güneş gözlüğü, batarya, tesbih, şişe gibi atıklar çıkarılırken, ilginç atıklar sergilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'un denizleri hem havadan hem de karadan denetleniyor. Kıyı temizliği 31 ekip 186 personel, plaj temizliği 256 personel ve teçhizatla yapılıyor. Deniz yüzeyi temizliği 8 adet özel tasarım tekne ile yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçen yıl sahil ve denizlerden 42 bin 860 metreküp atık topladı. İstanbul'un 515 kilometrelik sahil şeridinin 411 kilometresinde denize girilebiliyor.

3 atık su arıtma tesisi, 12 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve 63 biyolojik atık su arıtma tesisiyle İstanbul’da atık suların yüzde 99’u arıtılıyor. Bunlara ilave olarak 7 atık su arıtma tesisi daha yapılacak.