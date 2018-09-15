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"15 Eylül Dünya Temizlik Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy sahilinde düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar denizden çöp topladı - Denizden çıkarılan ilginç atıklar sergilendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy sahilinde 15 Eylül Dünya Çevre Günü dolayısıyla dalgıçlar deniz temizliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Kadıköy sahilinde düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar denizden çöp topladı.

Denizden, güneş gözlüğü, batarya, tesbih, şişe gibi atıklar çıkarılırken, ilginç atıklar sergilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'un denizleri hem havadan hem de karadan denetleniyor. Kıyı temizliği 31 ekip 186 personel, plaj temizliği 256 personel ve teçhizatla yapılıyor. Deniz yüzeyi temizliği 8 adet özel tasarım tekne ile yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçen yıl sahil ve denizlerden 42 bin 860 metreküp atık topladı. İstanbul'un 515 kilometrelik sahil şeridinin 411 kilometresinde denize girilebiliyor.

3 atık su arıtma tesisi, 12 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve 63 biyolojik atık su arıtma tesisiyle İstanbul’da atık suların yüzde 99’u arıtılıyor. Bunlara ilave olarak 7 atık su arıtma tesisi daha yapılacak.

İleri atık su arıtma tesisleriyle Haliç’e atık su girişi önlendi. Haliç’i temizlemek için 8 bin havuzu dolduracak kadar çamur toplandı. Dev borularla İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e günde 260 bin metreküp su taşınarak su temizlendi ve Haliç’teki balık çeşitliliği arttı.

İBB İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda deniz yüzeyi temizleme çalışmaları yapıyor. Bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 766 metreküp katı atık temizlendi.

Toplumda çevre bilincinin gelişmesi, deniz temizliğine hassasiyetin artması için bu yılın ilk döneminde 5 bin öğrenciye farkındalık eğitimi verildi.

Gemilerden kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek için yılda yaklaşık 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı ve demirleme sahalarında 7/24 denetim yapılıyor.

İBB 1994'ten bugüne İstanbul’un yeşil alanlarını 10 milyon metrekareden 58 milyon 374 bin metrekareye çıkararak 6 kat artırdı. Şehre kazandırılan yeşil alanlar ile artan nüfusa rağmen İstanbul’da kişi başı ortalama yeşil alan miktarı 12,17 metrekareye çıkarılarak AB standartlarına ulaştı.

- Silivri'de 15 Eylül Dünya Temizlik Günü

Silivri'de de 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte belediye başkanı ve vatandaşlar, çöp topladı.

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