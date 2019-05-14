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15 günlükken ameliyat geçirdi, bir daha yürüyemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Bingöl’de 19 yıl önce 15 günlükken sırtında çıkan yara nedeniyle ameliyat edilen ve yürüyemeyen Muttalip Burulday, kendisine hediye edilen akülü araç ile yerde sürünmekten kurtuldu.Bingöl’ün Çayboyu köyünde ikamet eden Burulday ailesinin 4 çocuğundan biri olan Muttalip (19), 15 günlükken sırtında çıkan ve ne olduğu belli olmayan yara nedeniyle bir ameliyat geçirirken, hayatı boyunca da hiç yürüyemedi.

Bingöl’de 19 yıl önce 15 günlükken sırtında çıkan yara nedeniyle ameliyat edilen ve yürüyemeyen Muttalip Burulday, kendisine hediye edilen akülü araç ile yerde sürünmekten kurtuldu.
Bingöl’ün Çayboyu köyünde ikamet eden Burulday ailesinin 4 çocuğundan biri olan Muttalip (19), 15 günlükken sırtında çıkan ve ne olduğu belli olmayan yara nedeniyle bir ameliyat geçirirken, hayatı boyunca da hiç yürüyemedi. Hayırsever birinin aracılığıyla engelli gence akülü araç hediye edildi. Köyde ailesinin desteğiyle hayatına devam eden Mutalip’in yürüye bilme ihtimali olduğunu belirten ailesi, imkanları olmadığı için İstanbul’daki doktora ulaşamadıklarını aktardı.
Oğlunun henüz 15 günlükken sırtında çıkan ve ne olduğunu bilmediklerini bir yaradan sonra ameliyat olduğunu aktaran Anne Raziye Burulday, "Oğlum daha 15 günlükken sırtında bir yara çıktı ve Elazığ’a götürdük tedavi etmek için. Orada yapılan ameliyattan sonra oğlum düzelmedi ve ayakları tutmaz oldu, şuan 19 yaşında. Duyduk ki İstanbul’da bir doktor varmış, eğer imkanımız olmuş olsaydı oğlumu oraya götürüp ameliyat ettirirdim. İstanbul’da duyduğumuz doktor bunu tedavi edebilirmiş. Umarım bir hayırsever çıkar da oğlumu tedavi ettirebilirim” dedi.

Tekerlekli sandalye hediye edildi
Annenin tekerlekli sandalye için ulaştığı Sizin Sesiniz İyilik Derneği Başkanı Abdurahman Korkut, bir hayırseverin desteğiyle alınan tekerlekli sandalyeyi Mutalip’e teslim etti.
Ailenin çağrısına sessiz kalmadıklarını ve kısa sürede tekerlekli sandalye aldıklarını belirten Korkut, “Ablamız, derneğimize ulaştı ve oğlunun durumunu anlattı. Bizde kayıtsız kalmadık ve yerinde gördük bu durumu. Artık sürüne sürüne ayaklarında yaralar oluştuğunu görünce, tekerlekli sandalye için yardım çalışması başlattık. Bir hayırsever bu tekerlekli sandalyeyi alarak bizlere ulaştırdı, bizde Mutalip’e ulaştırdık. İnşallah artık tekerlekli sandalye ile biz nebze olsun rahat gezmiş olacak” ifadelerini kullandı.

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