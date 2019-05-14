15 günlükken ameliyat geçirdi, bir daha yürüyemedi

Bingöl’de 19 yıl önce 15 günlükken sırtında çıkan yara nedeniyle ameliyat edilen ve yürüyemeyen Muttalip Burulday, kendisine hediye edilen akülü araç ile yerde sürünmekten kurtuldu.

Bingöl’ün Çayboyu köyünde ikamet eden Burulday ailesinin 4 çocuğundan biri olan Muttalip (19), 15 günlükken sırtında çıkan ve ne olduğu belli olmayan yara nedeniyle bir ameliyat geçirirken, hayatı boyunca da hiç yürüyemedi. Hayırsever birinin aracılığıyla engelli gence akülü araç hediye edildi. Köyde ailesinin desteğiyle hayatına devam eden Mutalip’in yürüye bilme ihtimali olduğunu belirten ailesi, imkanları olmadığı için İstanbul’daki doktora ulaşamadıklarını aktardı.

Oğlunun henüz 15 günlükken sırtında çıkan ve ne olduğunu bilmediklerini bir yaradan sonra ameliyat olduğunu aktaran Anne Raziye Burulday, "Oğlum daha 15 günlükken sırtında bir yara çıktı ve Elazığ’a götürdük tedavi etmek için. Orada yapılan ameliyattan sonra oğlum düzelmedi ve ayakları tutmaz oldu, şuan 19 yaşında. Duyduk ki İstanbul’da bir doktor varmış, eğer imkanımız olmuş olsaydı oğlumu oraya götürüp ameliyat ettirirdim. İstanbul’da duyduğumuz doktor bunu tedavi edebilirmiş. Umarım bir hayırsever çıkar da oğlumu tedavi ettirebilirim” dedi.