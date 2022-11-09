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'15 kişinin kaybolduğu' iddiası! Mersin'deki 'gizemli ev' yine Türkiye'nin gündeminde: Bizi tedirgin ediyor

09.11.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, bir dönem Mersin'de bir evde yapılan kazıları konuştu. 15 kişinin kaybolduğu gibi farklı farklı iddialar ortaya atılan evle ilgili olarak mahalleli çıkan yalan haberlere tepki gösterdi. Mahalleli Yusuf Kemal Rüya "Kazıdan sonra bir dizi haberler atıldı ortaya. Yok boyutlar arası geçiş gibi benzeri şeyler atıldı. Böyle bir şey yok, bizi tedirgin ediyorlar, esnafı tedirgin ediyorlar. 15 kişinin kaybolduğu yalanı ortaya atıldı." diye konuştu.

'15 kişinin kaybolduğu' iddiası! Mersin'deki 'gizemli ev' yine Türkiye'nin gündeminde: Bizi tedirgin ediyor

Türkiye'nin bir ara gündemine oturan ara ara çıkan haberlerle insanların konuşmaya devam ettiği Mersin’in Tarsus ilçesindeki ‘kırmızı ev’ veya ‘gizemli ev’ kazısı ile ilgili olarak mahalleli çıkan yalan haberlere tepki gösterdi. Yıllarının bu sokaklarda geçtiğini ifade eden Yusuf Kemal Rüya, denildiği gibi kimsenin kaybolmadığını söyledi. 82 Evler Mahalle Muhtarı İsmet Altunkanat ise "1 sene çalışma oldu, kapandı bitti. Şimdi de tutturmuşlar, yalan haberlerle yok adamlar kayboldu. Böyle şeyler yok, orada telefon da çekiyor, orada insanlar da yaşıyor" diye konuştu.

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MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı hakkında ve o dönem tüm Türkiye'yi merak ettiren olayların devamında yapılan kaynağı belli olmayan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. 82 Evler Mahallesi 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen ikametin sokağı sessizliğini korurken, kazı ile ilgili çıkan haberlere, mahalleli tepki gösterildi.

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"BİZİ VE ESNAFI TEDİRGİN EDİYORLAR"

82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kazı alanının yakınında bulunan bazı evlerin bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Kazı yapılan ev şu an harabeye döndü.

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Haberlere tepki gösteren Yusuf Kemal Rüya, yıllarının bu sokaklarda geçtiğini, denildiği gibi kimsenin kaybolmadığını söyledi. Rüya, “Bu mahallenin çocuğuyum. Yıllardır burada büyüdüm. Çok top oynadık, son dönemlerde burada bir kazı çalışması oldu. Kazıdan sonra bir dizi haberler atıldı ortaya. Yok boyutlar arası geçiş gibi benzeri şeyler atıldı. Böyle bir şey yok, bizi tedirgin ediyorlar, esnafı tedirgin ediyorlar. 15 kişinin kaybolduğu yalanı ortaya atıldı. Telefonlar da çekiyor. Buraları ucube hale getirip insanları ürkütmenin gereğinin olmadığını düşünüyoruz. Bu tür yalan haberlerin son bulmasını istiyoruz” dedi.

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı! Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

"KAÇ SENE GEÇTİ, NEDEN ŞİMDİ ADAM KAYBOLDU DİYORLAR"

82 Evler Mahalle Muhtarı İsmet Altunkanat ise, yazıldığı gibi bir şeyin olmadığını, “Burası 7 Uyurlar Mağarası mı oldu” diye tepki gösterdi. Altunkanat, “82 Evler Mahalle Muhtarı olarak buranın kazı yapıldığından bu yana olan bitenden haberim var. Yani haberim var derken, devletin yaptığı kazı devletin güvencesi altında yapıldı. 1 sene çalışma oldu, kapandı bitti. Şimdi de tutturmuşlar, yalan haberlerle yok adamlar kayboldu. Hayırdır burası Eshab-ı Kehf 7 Uyurlar Mağarası mı oldu. Mağara mıydı burası, millet ziyarete mi gelecek. Böyle şeyler yok, orada telefon da çekiyor, orada insanlar da yaşıyor. Kaç sene geçti, neden şimdi adam kayboldu diyorlar. 5 senedir akılları neredeydi” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus gizemli ev

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