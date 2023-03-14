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15 Mart'ta okullar var mı, yok mu? Yarın (çarşamba) okullarda kar tatili var mı?

14.03.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarına maruz kalan öğrenciler okulların kar tatiline girip girmeyeceğini araştırmaya başladılar. Bugün bazı illerde eğitime ara verilmişti. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından yağışın beklenildiği iller belli oldu. Peki, 15 Mart'ta okullar var mı, yok mu? Yarın (çarşamba) okullarda kar tatili var mı?

15 Mart'ta okullar var mı, yok mu? Yarın (çarşamba) okullarda kar tatili var mı?

Okulların tatil olması durumu son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Bugün bazı illerde okulların ilçelere göre tatil olmasının ardından gözler 15 Mart 2023 Çarşamba gününe çevrilmiş durumda. İşte 15 Mart okullar tatil mi? sorusunun yanıtı ve konuya ilişkin detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Mart’ta bazı illerde okullar tatil edildi.
Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde taşımalı eğitime, Aydıncık ile Çekerek ilçelerinde ise tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 14 Mart tarihinde ara verildiği bildirildi. Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.
Samsun’da okullar bazı ilçelerde bir gün tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

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HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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