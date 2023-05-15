15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Bugün okullar var mı, seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu? Gözler MEB'de!

15 Mayıs tatil mi ve okullar ne zaman açılacak soruları bugün okullarda oy kullanma işleminin sona ermesiyle merak edildi. Bilindiği üzere 14 Mayıs Pazar günü 81 ildeki okullarda oy kullanıldı. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den tatil açıklaması geldi. Böylelikle 15 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığına ilişkin sorular netlik kazandı. Seçimlerin gerçekleşeceği 14 Mayıs genel seçim gününden sonra, okulların 15 Mayıs'ta tatil olacağı açıklandı.

15 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs Pazar günü 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz." açıklamasında bulundu.

SEÇİM 2. TURA KALIRSA OKULLAR TATİL OLUR MU?

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde tüm Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. 28 Mayıs'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinin henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle, seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor. Seçim 2. tura kalırsa okullar tatil olur mu sorusuyla ilgili şu an bir gelişme bulunmuyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



