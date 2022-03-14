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15 milyar sterlin değerindeki varlıkları dondurulmuştu! Rus oligarkların evlerine Ukraynalılar yerleştirilebilir

14.03.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle çok sayıda Rus oligarkın İngiltere’deki mülklerine yaptırım uygulanmıştı. İngiltere'de, savaştan kaçıp ülkeye sığınan Ukraynalı mültecilerin barınması için kullanıp kullanılamayacağı değerlendirilmeye alındı. Konuyla ilgili konuşan bir sözcü, "Bu kesinlikle gözden geçirdiğimiz bir şey." ifadelerini kullandı. İngiltere, 10 Mart'ta 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar vermişti.

15 milyar sterlin değerindeki varlıkları dondurulmuştu! Rus oligarkların evlerine Ukraynalılar yerleştirilebilir

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'ya pek çok yaptırım uygulanmış, bu yaptırımlar arasında Rus oligarkların ülkelerdeki varlıklarının dondurulması da yer almıştı. İngiltere'de bir Rus oligarkın malikanesinin 5 kişi tarafından işgal edilmesinin ardından İngiltere'deki Rus oligarkların evlerine Ukraynalı mültecilerin yerleştirilme ihtimali gündeme geldi. Konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

"BU KESİNLİKLE GÖZDEN GEÇİRDİĞİMİZ BİR ŞEY"

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, İngiltere'ye gelen Ukraynalı mültecilerin, yaptırıma tabi tutulan Rus oligarkların evlerine yerleştirilip yerleştirilemeyeceği sorusuna, "Bu kesinlikle gözden geçirdiğimiz bir şey." yanıtını verdi.

"KONUTLARA İZİNSİZ YERLEŞMEK YASA DIŞI"

Sözcü, İngiltere'nin yaptırım uyguladığı 7 Rus oligarktan En+ Group hisssedarı Oleg Deripaska'nın başkent Londra'daki malikanesinin bugün 5 kişi tarafından işgal edilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise "Konutlara izinsiz yerleşmek yasa dışı." ifadesini kullandı.

Sözcü, mal sahipleri yaptırımlara tabi iken el konulan mülkler için uygun kullanımın belirlenmesi için çalıştıklarının altını çizdi.

Rus oligark Deripaska'nın başkentteki malikanesini işgal eden ve kendilerini anarşist olarak tanımlayan grup, buranın "mülteci destek merkezi" olarak hizmet vereceğini ve diğer mülklerin de hedef alınacağını belirtmişti.

Grup, yaptığı açıklamada, "Bu mülkü işgal ederek Ukrayna halkıyla ve bu çılgınlığı asla kabul etmeyen Rusya halkıyla dayanışma göstermek istiyoruz. Sen Ukrayna'yı işgal ediyorsun, biz seni işgal ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

7 RUS OLİGARKIN 15 MİLYAR STERLİN DEĞERİNDEKİ VARLIĞI DONDURULMUŞTU

İngiltere, 10 Mart'ta 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar vermişti.

Söz konusu oligarkların Kremlin'e en yakın isimler olduğu bildirilmişti.

İngiltere'nin, yaptırım uygulanan Rus oligarkların mülklerinin Ukraynalı mülteciler için kullanılıp kullanılamayacağını incelediği fakat bunun yapılabilmesi için yeni bir yasanın gerekli olacağı gündeme gelmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
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