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15 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU AÇIKLANDI! Süper Loto hangi günler çekiliyor?

15.04.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın sonuncusu olan çekiliş bu akşam canlı yayında gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen çekilişe yine ilgi oldukça yoğundu. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto hangi günler çekiliyor? 15 Nisan bilet ve çekiliş sorgulama

15 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU AÇIKLANDI! Süper Loto hangi günler çekiliyor?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 15 Nisan Cumartesi akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

15 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

15 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

12 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 NİSAN 2023 AÇIKLANDI! ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 NİSAN 2023 AÇIKLANDI!

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