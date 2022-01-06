15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte 15 tatil (sömestr) tarihi

Okulların ne zaman tatile gireceği MEB tarafından yayımlanan takvim ile belli oldu. "15 tatil ne zaman?" sorusunun yanıtı araştırılırken bir yandan da 66 bine yaklaşan koronavirüs vakaları nedeniyle okulların ne zaman kapatılacağı konusu gündemde dolaşıyor. Omicron varyantının yanında İsrail'de hamile bir kadında Flurona vakası görülmüştü. Peki 15 tatil (sömestr) ne zaman? Okullar 2022'de kapatılacak mı?

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma sona eriyor. 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

dönem ara tatili 11-15 Nisan,

17 Haziran 2022’de karneler dağıtılacak

OKULLAR 2022'DE KAPATILACAK MI?

Koronavirüsün yanı sıra insan sağlığını tehdit eden Omicron varyantı hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, ''Koronavirüs salgını insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi de salgın omicron varyantıyla kapımıza dayandı. Yüz yüze eğitime devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

5 OCAK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan tabloda koronavirüs vaka sayısının 5 Ocak tarihinde 66 bin 467'ye ulaştığı bilgisi yer aldı. Aynı gün test sayısı 417 bin 787, vefat sayısı 143, iyileşen sayısı ise 29 bin 316 oldu.



