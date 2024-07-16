15 Temmuz'da gündem olan kare! Bahçeli'nin elini öptü tepki gecikmedi: Derhal emekli edilmeli

Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz nedeniyle yaptığı ziyaret sırasında el öpmesi tartışma konusu olmuştu. O fotoğrafa ilk tepki CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi.

GÜNDEM OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete, Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz damga vururken, o fotoğraf kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

EMEKLİ EDİLMESİNİ İSTEDİ

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da konuya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulundu.

"Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir" diyen Bakan, "Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir" ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Devlet Bahçeli'nin elini öpen şahıs EGM Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz Üzerindeki o üniforma Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eder. Devletin Polisi, askeri bir siyasi parti liderinin elini eteğini öpmez, önünde de eğilmez. Türk polisi, askerinin başı her zaman diktir. Polis, asker el öpmeye başlarsa bu ülke daha çok 15 Temmuz’lar yaşamaya gebedir. Bu emniyet müdürü derhal emekli edilmelidir."

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır