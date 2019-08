"15 Temmuz Demokrasi Otogarı yakın zamanda İBB'ye devredilecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın işletmesinin devrine ilişkin "Şu an süre dolmak üzere, oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin işler yapılacak. Bu hafta umuyorum işlemleri biter, bir aksilik olmazsa çok yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka, kendisine ait bu alanın yönetimini devralarak, oradaki huzuru ve işletme düzenini sağlayacak." dedi.

İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı konuşması sırasında İstanbul'a kayyum imasında bulunduğu yorumları yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Çok üzücü, çok anlamsız. Zaten toplumun inanmadığı bir söylem. Bu söylemlerin artık hiçbir karşılığı yok. İstanbul emin ellerde. İstanbul, halkın yüzde 55'ine yakınının oy verdiği bir belediye başkanının, ahlaklı, nitelikli, kimlikli, çok inanmış yol arkadaşlarıyla ve insanları içine katarak, parti ayrımı yapmaksızın, yani seçildikten sonra belediye başkanlığı kimliğiyle herkesi kucaklayan bir belediye başkanına emanet. Kaldı ki bizim başka gündemlerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken belki şöyle düşünüyor olabilirler, 'Bir kişinin kararıyla her şey olur. Bir kişinin kararıyla her şey yapılır' gibi. Öyle bir şey yok. Bazen 'mış' gibi görünebilir. Milletin iradesi en öndedir. Biz milletin iradesiyle şu an kendimizi o kadar güçlü hissediyoruz ki tarifi yok. Çünkü milletin iradesi size muazzam bir güç katıyor, aynı zamanda muazzam bir moral ve motivasyon katıyor. Biz o yürekle yolumuza yürüyoruz. Dediğim gibi İstanbul'la ilgili bizim vaatlerimiz var, taahhütlerimiz var. Çalışıyoruz, gece-gündüz arkadaşlarımla yol alıyoruz."