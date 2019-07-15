MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 15 Temmuz kalkışmasına "tiyatro, kontrollü darbe" diyenlerin bizatihi kendilerinin "kontrollü siyasetçiler" olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda MHP Grubu adına konuşma yapan Akçay, yıllar boyunca din kisvesi ve cemaat maskesiyle topluma ve devlet kurumlarına sinsice sızan FETÖ'nün, bir virüs gibi toplumu ve devlet kurumlarını felç ettiğini dile getirdi.

"Devlet, onun bunun yuvalanacağı, informel yapıların sızıp gizli gündemini icra edeceği bir yer değildir, olmamalıdır." ifadesini kullanan Akçay, "Devlet, Türk milletinin siyasi teşkilatlanması, egemenliğinin güvencesi, istikbalinin garantisidir. 'Bu cemaat benden, şu tarikat senden, bu grup, o lobi, bu loca ondan' diyerek, devletin hücrelerine kadar sızma girişimlerinin ne büyük badirelere yol açtığı artık görülmüş olmalıdır." dedi.

15 Temmuz'un; anlamsız çekişmelerin, sonuçsuz polemiklerin, demagojilerin, sert kutuplaşmaların bitmesi gerektiğini gösterdiğini aktaran Akçay, "15 Temmuz’un üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen bu konuda hala mutabakat sağlanamamıştır. Oysa düşman bellidir, canına kast edilen Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletidir. Bu düşmanlara karşı birleşemeyeceğiz de neye karşı birleşeceğiz?" diye sordu.