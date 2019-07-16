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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 20:22 | Son Güncelleme

ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Akbulut: - "15 Temmuz 2016'da halk gücünü keşfetmiştir. Bu keşif aynı zamanda darbeye teşebbüs etmeyi düşünenlere de bir engelleyici rol oynayacaktır"

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Uğur Akbulut, "15 Temmuz 2016'da halk gücünü keşfetmiştir. Bu keşif aynı zamanda darbeye teşebbüs etmeyi düşünenlere de bir engelleyici rol oynayacaktır." dedi.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "Geçmişten Günümüze Darbelerin Toplum Psikolojisine Etkileri" konulu panel düzenlendi.

Doç. Dr. Akbulut, darbelerin Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanının ardından özellikle 1960'tan sonra sıklıkla görüldüğünü söyledi.

Ordunun darbelerde başrolde yer aldığını dile getiren Akbulut, "Darbe esnasında esnafın kepenk kapatması, hükümetin zaafı oluyor. Halk günlük ihtiyacını esnaflardan temin ediyor. Dükkanların kapalı olması ve alışverişin yapılmaması darbe esnasında bir zafiyet olarak görülüyor." diye konuştu.

- "Halkın gücü ordunun üzerine geçebiliyor"

Darbelerin yanında yağmaları da getirdiğini anlatan Akbulut, şunları aktardı:

"Bu yağmadan nasiplenmek isteyen insanlar var. 15 Temmuz'a kadar halk darbelere karşı ses çıkarmıyordu. 15 Temmuz 2016'da halk gücünü bir anda keşfetmiştir. Bu keşif aynı zamanda darbeye teşebbüs etmeyi düşünenlere de bir engelleyici rol oynayacaktır. Halkın gücü hakikaten ordunun da üzerine geçebiliyor."

ETÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Bakır da insanların güç ve iktidarın peşinde koştuğunu ifade ederek, "Genel bir dünya görüşü benimsememiş toplumlarda darbe ve darbe girişimlerinin yaşandığına sıkça rastlıyoruz. İnsanların dünya görüşlerinde birliktelik oluşmamışsa ister istemez sınıflandırma olacaktır." dedi.

Program kapsamında, "15 Temmuz Şehitlerini Anma" fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

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